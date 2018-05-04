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Красноярские общественники придумали новый метод борьбы с фальсификатом
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Красноярские общественники придумали новый метод борьбы с фальсификатом 

АиФ Красноярск 44 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярский борец с фальсификатом Игорь Болбат предложил провести форум, посвященный борьбе с некачественными товарами.
Мероприятие запланировано на 20 июля. К участию в нем приглашены местные СМИ, депутаты, руководители крупных торговых сетей, а также члены совета общественных палат и специалисты «Енисейского стандарта». Кстати, специальное приглашение получит и Владимир Путин.
«Школы и детские сады должны быть свободны от фальсификата. На форуме мы хотим поднять эту тему уже на федеральном уровне. Мы рассмотрим разные проблемы. Например, возможности борьбы с подделками, какой вред наносят трансжиры здоровью человека, как бороться с фальсификатом в государственных закупках и многое другое», — отметил активист.
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