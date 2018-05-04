Красноярские общественники придумали новый метод борьбы с фальсификатом

Красноярский борец с фальсификатом Игорь Болбат предложил провести форум, посвященный борьбе с некачественными товарами.

Мероприятие запланировано на 20 июля. К участию в нем приглашены местные СМИ, депутаты, руководители крупных торговых сетей, а также члены совета общественных палат и специалисты «Енисейского стандарта». Кстати, специальное приглашение получит и Владимир Путин

«Школы и детские сады должны быть свободны от фальсификата. На форуме мы хотим поднять эту тему уже на федеральном уровне. Мы рассмотрим разные проблемы. Например, возможности борьбы с подделками, какой вред наносят трансжиры здоровью человека, как бороться с фальсификатом в государственных закупках и многое другое», — отметил активист.