Цветы памяти украсили улицы города

Почтить память ветеранов Великой Отечественной войны специалисты ГУП «Москоллектор» решили желтыми, голубыми, красными и полосатыми виолами.

На улицах города появились необычные клумбы, яркие цветы памяти посадили работники ГУП «Москоллектор».

На всех основных улицах столицы вентиляционные шахты облагорожены гранитом и для воздухообмена решетки сделаны сверху, а у трех шахт на улицах Кузнецкий Мост и Большая Дмитровка — сбоку, что позволяет разбить сверху клумбы. В таких условиях, уверяют специалисты виолы будут радовать глаз до самых холодов. Причем, необычные цветники не только украшают вентиляционные шахты, но и стоят на страже комфорта и безопасности.

— В столице 15 тысяч вентиляционных сооружений подземных объектов, рассказывает начальник первого эксплуатационного района ГУП «Москоллектор» Игорь Арьков. — В нашем хозяйственном ведении находятся 780 километров коммуникационных коллекторов. Благодаря прокладке в них трубопроводов теплосети, водопровода, высоковольтных электрических кабелей и кабелей связи в домах горожан всегда есть вода, тепло, электричество, работает телефон и скоростной интернет. Коллектор идущий от Охотного ряда до Кузнецкого Моста — уникальный, он имеет протяженность 830 метров, а глубина варьируется от 21 до 30 метров.

Это самая глубокая вентиляционная шахта в столице, поэтому она привлекает особое внимание диггеров, которые несмотря на опасность, мечтают спуститься по аварийным выходам в специализированные подземные объекты.

— Подростки даже не понимают какой опасности подвергаются, пытаясь спуститься вниз, — говорит пресс-секретарь ГУП «Москоллектор» Лилия Клевенская. — У нас там находятся высоковольтные электрические кабели, они имеют излучения, а высокий вольтаж требует осторожности и знаний специалистов. Случайных людей в подземных объектах быть не должно, вдруг случится самовозгорание. И хотя все наши объекты снабжены датчиками контроля метана, охранно-пожарной сигнализацией, находиться там опасно! Надеемся, что подростки решат, что это просто клумба. Не будет соблазна посмотреть, что находится внизу. Кроме того, высаживать цветы в канун празднования Великой Победы — наша многолетняя традиция, дань памяти тем ветеранам Великой Отечественной войны, что работали на нашем предприятии. К сожалению, они все ушли из жизни, но мы ими гордимся и помним!

Цветами памяти специалисты ГУП «Москоллектор» выбрали виолы. Четыреста желтых, голубых, красных, полосатых цветов гармонично вписались в оформление московских улиц.

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