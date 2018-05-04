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GAC Motor проводит Международную дистрибьюторскую конференцию-2018
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GAC Motor проводит Международную дистрибьюторскую конференцию-2018 

ТАСС 45 минут назад
ПЕКИН (BEIJING), 4 мая 2018 г. /PRNewswire/ — Компания GAC Motor, самый быстроразвивающийся автопроизводитель Китая, провела свою вторую Международную дистрибьюторскую конференцию (12+) в Пекине. В мероприятии под тематическим названием «Устремляясь вперед к светлому будущему» приняли участие более 30 дистрибьюторов из 12 стран мира.
"В этом году Конференция имеет особенно большое значение для нас на фоне активного продвижения нашей глобальной маркетинговой стратегии, — отметил президент GAC Motor Юй Цзюнь (Yu Jun). — GAC Motor — молодой бренд, полный жизненных сил. Мы продолжаем следовать нашей цели и стремиться к успеху. Вместе мы создадим долгосрочные партнерства с нашими дилерами и внесем значимый вклад во взаимное развитие и успех".
Многие из присутствовавших на мероприятии дилеров отметили, что Конференция позволила им углубить понимание и знания о качестве продукции GAC Motor, производственном потенциале компании и ее стратегических целях. По окончании встречи все дистрибьюторы без исключения выразили твердую уверенность в успехе их сотрудничества с автопроизводителем.
GAC Motor быстро и уверенно достигает прогресса в освоении глобального автомобильного рынка. Компании уже удалось создать зрелые каналы реализации продукции и послепродажного обслуживания в таких ближневосточных странах, как Кувейт, Бахрейн, Ливан, Катар и ОАЭ. В этом регионе GAC Motor является ведущим китайским брендом по объемам продаж в сегменте автомобилей среднего и высокого класса. Благодаря высокому качеству своей продукции, компания стабильно набирает популярность в Нигерии. По состоянию на сегодняшний день, предприятие совершило успешный выход на рынки 14 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, Африки и Америки, а на некоторых из этих рынков завоевала статус «лучшего китайского автобренда».
На фоне активной деятельности за рубежом, роста популярности и влияния своей торговой марки, расширение присутствия GAC Motor на развивающихся рынках — это лишь самое начало реализации масштабных планов компании в отношении мирового рынка. К концу 2018 года предприятие планирует учредить свое присутствие в 18 странах. Компания предпринимает активные действия по освоению рынков в регионе, охватываемом инициативой «Пояс и путь», а также в США и Европе.
"Мы планомерно работаем над реализацией своего долгосрочного плана и в сотрудничестве с нашими партнерами стабильно продвигаемся к главной цели — созданию бренда мирового класса, что позволит нам успешно войти в новое десятилетие", — добавил г-н Юй.
В ближайший год основным акцентом деятельности GAC Motor станут развитие бренда, оптимизация рабочих систем и организация группой работы коллектива с целью привлечения большего числа клиентов и повышения общего уровня потребительской удовлетворенности возможностями и характеристиками продукции GAC.
Ранее в этом году компания четвертый раз подряд участвовала в Североамериканском международном автосалоне (NAIAS), а также совершила дебют на выставке Национальной ассоциации автодилеров (NADA) в стремлении привлечь как можно более обширное внимание со стороны участников глобальной автомобильной отрасли. Благодаря участию в двух ведущих автошоу мира, GAC Motor удалось дополнительно интегрировать глобальные ресурсы и одновременно вывести интернациональный имидж бренда на принципиально новый уровень.
В ходе недавней выставки Auto China 2018 компания получила приглашение высшего руководства NAIAS и Парижского автосалона принять участие в предстоящих сессиях этих мероприятий. GAC Motor также планирует участвовать в автосалонах в Лос-Анджелесе и Москве позже в этом году.
"Мы хотим стать брендом мирового класса и поистине глобальным предприятием, — прокомментировал г-н Юй. — GAC Motor стремится к открытому, инклюзивному и взаимовыгодному партнерству с нашими дилерами. Давайте идти рука об руку, проявляя искренность по отношению друг к другу. Вместе мы сможем завоевать обширный мировой рынок и создать еще более светлое будущее!"
О компании GAC Motor
Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 238-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J. D. Power Asia Pacific, компания пятый год подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.
Для получения более подробной информации посетите:
Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/686917/2018_International_Distributor_Conference.jpg Фото — https://mma.prnewswire.com/media/686918/President_of_GAC_Motor.jpg Фото — https://mma.prnewswire.com/media/686919/International_Distributor_Conference.jpg  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сьюки Вонг (Suki Wong), +86-186-8058-2829, GACMotor@126.com
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