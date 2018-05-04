Оператору связи пригрозили штрафом после жалобы южноуральца на рекламу по телефону 

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы предписало ПАО «Ростелеком» прекратить распространение рекламы по телефону без согласия абонента. Жалоба на оператора связи поступила от жителя Магнитогорска.
Мужчина пожаловался, что представители компании звонили на мобильный телефон и предлагали подключить интернет и телевидение. Как напомнили в Челябинском УФАС, распространение рекламы с помощью сотовой связи разрешается только при предварительном согласии абонента.
— Владельцем телефонного номера, с которого в ноябре 2017 года поступил звонок заявителю, является ПАО «Ростелеком». При этом доказательств, свидетельствующих о получении согласия абонента, компанией представлено не было, — сообщили в ведомстве. — Компания сообщала об отсутствии у нее сведений о лице, совершившем звонок рекламного характера. Челябинское УФАС России при принятии своего решения подчеркнуло, что организация несёт ответственность за действия своих работников.
На навязчивую рекламу по подключению к интернету и телевидению жалуются и челябинцы. Но большинство ограничивается отключением звонка, а не официальным обращением в контролирующие органы.
В отношении оператора связи будет возбуждено дело об административном правонарушении, добавили в УФАС. По статье 14.3 КоАП за нарушение требований рекламного законодательства штраф юридическому лицу может составить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
— Пока нет вердикта, мы считаем преждевременным комментировать данную ситуацию, — подчеркнул пресс-секретарь ПАО «Ростелеком» в Челябинской области Станислав Артишевский.
О том, куда пожаловаться челябинцам на навязчивую рекламу, читайте в материале 74.ru.