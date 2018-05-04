Ещё
Оператору связи пригрозили штрафом после жалобы южноуральца на рекламу по телефону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ предотвратила теракты в РФ
ФСБ предотвратила теракты в РФ

Оператору связи пригрозили штрафом после жалобы южноуральца на рекламу по телефону 

74.ru 48 минут назад
Фото: 74.ru
Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы предписало ПАО «Ростелеком» прекратить распространение рекламы по телефону без согласия абонента. Жалоба на оператора связи поступила от жителя Магнитогорска.
Мужчина пожаловался, что представители компании звонили на мобильный телефон и предлагали подключить интернет и телевидение. Как напомнили в Челябинском УФАС, распространение рекламы с помощью сотовой связи разрешается только при предварительном согласии абонента.
— Владельцем телефонного номера, с которого в ноябре 2017 года поступил звонок заявителю, является ПАО «Ростелеком». При этом доказательств, свидетельствующих о получении согласия абонента, компанией представлено не было, — сообщили в ведомстве. — Компания сообщала об отсутствии у нее сведений о лице, совершившем звонок рекламного характера. Челябинское УФАС России при принятии своего решения подчеркнуло, что организация несёт ответственность за действия своих работников.
На навязчивую рекламу по подключению к интернету и телевидению жалуются и челябинцы. Но большинство ограничивается отключением звонка, а не официальным обращением в контролирующие органы.
В отношении оператора связи будет возбуждено дело об административном правонарушении, добавили в УФАС. По статье 14.3 КоАП за нарушение требований рекламного законодательства штраф юридическому лицу может составить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
— Пока нет вердикта, мы считаем преждевременным комментировать данную ситуацию, — подчеркнул пресс-секретарь ПАО «Ростелеком» в Челябинской области Станислав Артишевский.
О том, куда пожаловаться челябинцам на навязчивую рекламу, читайте в материале 74.ru.
74.ru: последние новости
Парковки без границ: УФАС завело дело на челябинскую думу за платные места для машин Мужики — огонь: челябинские пожарные снялись в брутальной фотосессии к своему празднику «Собирал на него деньги на улице»: южноуральского ветерана оставили без памятника другу-фронтовику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов68
Британские истребители сопроводили российский самолет100
В Крыму задержали украинское судно421
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту120
Пекин уступает под напором Трампа36
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение