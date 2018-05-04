Оператору связи пригрозили штрафом после жалобы южноуральца на рекламу по телефону

Мужчина пожаловался, что представители компании звонили на мобильный телефон и предлагали подключить интернет и телевидение. Как напомнили в Челябинском УФАС, распространение рекламы с помощью сотовой связи разрешается только при предварительном согласии абонента.

— Владельцем телефонного номера, с которого в ноябре 2017 года поступил звонок заявителю, является ПАО «Ростелеком». При этом доказательств, свидетельствующих о получении согласия абонента, компанией представлено не было, — сообщили в ведомстве. — Компания сообщала об отсутствии у нее сведений о лице, совершившем звонок рекламного характера. Челябинское УФАС России при принятии своего решения подчеркнуло, что организация несёт ответственность за действия своих работников.

На навязчивую рекламу по подключению к интернету и телевидению жалуются и челябинцы. Но большинство ограничивается отключением звонка, а не официальным обращением в контролирующие органы.

В отношении оператора связи будет возбуждено дело об административном правонарушении, добавили в УФАС. По статье 14.3 КоАП за нарушение требований рекламного законодательства штраф юридическому лицу может составить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

— Пока нет вердикта, мы считаем преждевременным комментировать данную ситуацию, — подчеркнул пресс-секретарь ПАО «Ростелеком» в Челябинской области Станислав Артишевский.

О том, куда пожаловаться челябинцам на навязчивую рекламу, читайте в материале 74.ru.