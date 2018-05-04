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Светомузыкальный фонтан-аттракцион «Торнадо» на площади Ленина в Дзержинске запустят 9 мая
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Светомузыкальный фонтан-аттракцион «Торнадо» на площади Ленина в Дзержинске запустят 9 мая 

Нижегородская правда 50 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото предоставлено пресс-службой администрации ДзержинскаСветомузыкальный фонтан-аттракцион «Торнадо» на площади Ленина в Дзержинске запустят 9 мая4 мая глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров в ходе инспекции городских территорий в преддверии Дня Победы, проверил как идет подготовка к запуску светомузыкального фонтана «Торнадо» на площади Ленина.
Как сообщила директор МБУ «Город» Арина Ражина, отключенный на зиму фонтан, будет запущен 9 мая. Сейчас на объекте завершаются пуско-наладочные работы.
«На сегодняшний день он уже вымыт и все оборудование прошло проверку. Нам осталось только запустить воду и проверить фонтан в тестовом режиме», — доложила Виктору Нестерову директор МБУ «Город» Арина Ражина.
В конструкции этого светомузыкального водного шоу-аттракциона использованы новейшие технологии и программные разработки. В динамическом режиме он позволяет создавать водные эффекты: «салюты», «взрывы», «выстрелы».
Фонтан оснащен вечерней подсветкой, поэтому особенно эффектно он выглядит в вечернее время. Прожекторы (в количестве 52 шт.) подсвечивают струи воды всеми цветами радуги. Высота водной струи может достигать более 12 метров.
«Репертуар» фонтана состоит как из классических произведений, так и из детских песен и современных танцевальных мелодий. Движение струй полностью согласовано с мелодией, издаваемой фонтаном.
Фонтан был открыт в 2009 году.
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