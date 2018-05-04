Воспитанники интерната на Новосущевской провели фестиваль военной песни

Фестиваль инсценированной военной песни состоялся недавно в интернате образовательного комплекса «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова », расположенном на Новосущевской улице. Об этом сообщили в администрации школы.

— Мероприятие было решено разбить на два этапа, чтобы как можно большее количество ребят приняло в нем участие. Ученики сами изготовили кольчуги богатырей для песни «Богатыри России», смастерили стрелковые щиты и муляж дерева. Педагоги специально для мероприятия принесли пионерский флаг и военные фуражки из архива Музея Боевой Славы на Октябрьской улице, — пояснили в администрации.

Отмечается, что второй этап фестиваля состоится в ближайшее время — в ходе мероприятия дети вживую исполнят военные песни. (ак)