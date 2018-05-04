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Воспитанники интерната на Новосущевской провели фестиваль военной песни
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Воспитанники интерната на Новосущевской провели фестиваль военной песни 

Управа района Марьина роща 54 минуты назад
Фото: Управа района Марьина роща
Фестиваль инсценированной военной песни состоялся недавно в интернате образовательного комплекса «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова», расположенном на Новосущевской улице. Об этом сообщили в администрации школы.
— Мероприятие было решено разбить на два этапа, чтобы как можно большее количество ребят приняло в нем участие. Ученики сами изготовили кольчуги богатырей для песни «Богатыри России», смастерили стрелковые щиты и муляж дерева. Педагоги специально для мероприятия принесли пионерский флаг и военные фуражки из архива Музея Боевой Славы на Октябрьской улице, — пояснили в администрации.
Отмечается, что второй этап фестиваля состоится в ближайшее время — в ходе мероприятия дети вживую исполнят военные песни. (ак)
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