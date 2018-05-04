Пироги, горы, доули. Что общего у Северной Осетии и Белоруси

14 представителей белорусских медиа вместе со своими московскими коллегами познакомились с национальным колоритом республики, узнали, как и чем она живёт, полюбовались горными ущельями.

От Камчатки до Кавказа

Санкт-Петербурге, Сообщество «Друзья — Сябры» работает под патронатом Союзного государства. Североосетинский пресс-тур стал уже пятым по счёту. С 2016 года белорусские журналисты и блогеры побывали в Москве Казани и на Камчатке. Главная цель проекта — укрепление связей между двумя дружественными государствами, знакомство друг с другом, развитие народной дипломатии.

Начался пресс-тур с «Города ангелов» в Беслане , продолжился пешей экскурсией по историческому центру Владикавказа и музеям.

Гости познакомились с национальной кухней, увидели выступления лучших творческих коллективов: песни, танцы, игра на музыкальных инструментах, в том числе на осетинских барабанах доули.

Моздоке, «Во времена Советского Союза я по работе много ездил по стране, — рассказал руководитель информационного агентства «Спутник» Андрей Качура ( Минск ). — Бывал в Махачкале Пятигорске . Во Владикавказе — только проездом. Такого обстоятельного знакомства с этими краями у меня ещё не было. Город красивый. Много хорошо сохранившихся исторических зданий. Ну и, конечно, добавляет красок в картину южная весна. Здесь уже тепло, зелень, цветы, а у нас, когда уезжали, ещё снег местами лежал».

Второй день пресс-тура стартовал визитом на завод «Кетон», выпускающий ПЭТ-плёнку бытового и стратегического назначения. У предприятия многолетние связи с химическим предприятием из Беларуси . «Могилёвхимволокно» поставляет владикавказскому заводу гранулят — сырьё для производства плёнки. Гостям показали производственные помещения, территорию.

Сотрудники завода рассказали об истории предприятия, о переменах, которые помогают оставаться на плаву в нелёгкое для промышленного гиганта время, ответили на вопросы журналистов.

О сложностях выживания и перспективах развития говорили и в Северо-Осетинском госуниверситете. «Круглый стол» организовали на факультете журналистики. Жаркие споры разгорелись вокруг судьбы печатных СМИ. Корифеи отрасли поделились с будущими коллегами своим мнением. Дискуссия практически сразу перешла в формат свободной беседы, живой и непринужденной.

Не просто гости, а дорогие гости

Представители сообщества «Друзья — Сябры» побывали и в коридорах власти. В последний день своего визита они встретились с главой республики.

«Я очень рад, что миссия по сближению народов привела вас на осетинскую землю, — обратился к гостям Вячеслав Битаров . — Нас многое объединяет. Например, общие праздники. Сейчас готовимся к годовщине Великой Победы, и осетины, и белорусы понесли в той войне большие потери, но сделали главное — внесли свой вклад в разгром врага. И эти связи нам нельзя терять. Мы намерены налаживать прямые контакты с Республикой Белорусь. Обсуждаем сейчас сотрудничество с Минским тракторным заводом. Участвуем в программах Союзного государства.

На встрече говорили о ситуации на рынке труда и способах решения проблемы занятости, развитии туризма, экскурсионных маршрутах и программах, возможности открытия прямых рейсов между Владикавказом и Минском, субсидиях для малого и среднего бизнеса, работе с молодёжью и многом другом.

Руководитель радио «Минская волна» Тамара Вятская рассказала главе республики, как вся делегация радовалась, наткнувшись на улицах Владикавказа на магазин «Белорусские продукты» с изображением Лукашенко у входа. Она сообщила о решении запустить у себя программу с осетинскими сказками на белорусском языке и поинтересовалась, как туристическая инфраструктура имеется в республике.

«Сейчас мы работаем над программой развития туризма, которая будет направлена на поддержку всех операторов, работающих в сфере въездного туризма, — рассказал Вячеслав Зелимханович. — Гости должны иметь возможность получить всё, что нужно, в одном месте — и размещение, и организацию экскурсий».

«Спасибо вам за тёплый, радушный приём, — поблагодарила Битарова редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» Елена Еловик (Минск). — Мы тронуты красотой города и природы. Впечатлены национальной кухней. Нам очень понравилась осетинская культура, знаем теперь, что такое доули. Но самое поразительное — это красота души людей, которые здесь живут. Нам везде рады! Мы чувствуем себя не просто гостями, а дорогими гостями!».

Вишенкой на торте стала поездка по горным ущельям республики. Маршрут экскурсии включал в себя самые известные и живописные места Осетии. В том числе Кармадонское ущелье, где погибла съёмочная группа Сергея Бодрова , Город мёртвых Даргавс, Аланский мужской монастырь.

Переполненные эмоциями гости увезли с собой с Кавказа не только яркие впечатления, но и самые разные сувениры, а также знаменитые осетинские пироги.