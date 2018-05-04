Инвалидам могут компенсировать полную стоимость необходимых им технических средств

Госдуму внесён законопроект, предлагающий усовершенствовать порядок компенсаций за технические средства реабилитации (ТСР) инвалидов. Определять суммы выплат предлагается на федеральном уровне с учётом полной стоимости таких средств. Соответствующий документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

Как указывается в пояснительной записке, проект федерального закона подготовлен для закрепления госгарантий в области социальной защиты инвалидов в России , в целях обеспечения им равных с другими россиянами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод.

Авторы документа отмечают, что на сегодняшний день инвалиды практически лишены 100% компенсации за технические средства реабилитации, которым относятся кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы, тренажёры и другие изделия.

«Настоящий проект федерального закона направлен на устранение указанного положения, при котором граждане наделены неравными правами в части получения соответствующих гарантий по компенсации приобретения технических средств реабилитации», — указывается в документе.

Размеры компенсаций за самостоятельно приобретённые средства реабилитации в субъектах РФ различаются, так как эти суммы определяется региональным отделением Фонда социального страхования

В частности, авторы указывают на различия в суммах компенсаций при приобретении слуховых аппаратов.

Москве эта сумма в зависимости от модели изделия составляет около 51 тысяч рублей, в Подмосковье — почти 150 тысяч рублей, а в Томской, Ивановской областях и Республике Крым сумма выплат не достигает 30 тысяч рублей.

Таким образом, обращают внимание инициаторы законопроекта, граждане, у которых возникает необходимость приобретения таких изделий, сталкиваются с тем, что максимальная компенсация составляет половину их стоимости.

«Конечно, это несправедливо. Права и возможности людей с инвалидностью не должны зависеть от места их жительства. Тем более, они не должны оплачивать необходимые для полноценной жизни средства реабилитации за свой счет, социальные гарантии в этой сфере должны полностью выполняться», — сказал Сергей Миронов , комментируя данный законопроект. Слова парламентария приводит его пресс-служба.

Политик напомнил, что 5 мая отмечается Международный день борьбы за права инвалидов. Он подчеркнул, что предлагаемый документ реализует как нормы международного права, так и принципы равенства прав и возможностей, предусмотренные российской Конституцией.