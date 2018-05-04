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Швейцарскую деревню обесточат
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Швейцарскую деревню обесточат 

Калуга 24 57 минут назад
Фото: Калуга 24
В понедельник, 7 мая, под отключения электроэнергии и попадут четыре улицы и переулка пригорода Калуги Швейцарской деревни. По сообщению пресс-службы филиала Калугаэнерго, с 8.00 до 18.00 без света останутся дома №№2-14,5/1,9,11 на Соловьиной улице, №№1/1,3-25, 2/3,4-18 в 1-м Соловьином переулке, №№3-13, 2/7,4-16 во 2-м Соловьином переулке. Под отключения также попадут дома №№11/16,13-25,16-26 в Перспективном переулке. Отключения проводятся в связи с необходимостью проведения работ на энергооборудовании.
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