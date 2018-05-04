За чистоту Красной пристани будут отвечать чиновники администрации Архангельска

Ранее Красная пристань принадлежала Архангельской области . 21 марта парламентарии на сессии городской думы Архангельска единогласно проголосовали за безвозмездную передачу пристани в собственность города.

Городская администрация и область подписали акты передачи-приема территории, оформлен переход права собственности. Это значит, что теперь за уборку территории отвечает администрация Архангельска.

— Красная пристань — лицо города, это любимая многими архангелогородцами зона отдыха. Принятие ее в собственность города позволит прицельно заниматься достойным содержанием и развитием территории, — сказал глава Архангельска Игорь Годзиш

Сейчас департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры ищет подрядчика по содержанию Красной пристани.