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За чистоту Красной пристани будут отвечать чиновники администрации Архангельска
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За чистоту Красной пристани будут отвечать чиновники администрации Архангельска 

29.ru 55 минут назад
Фото: 29.ru
Ранее Красная пристань принадлежала Архангельской области. 21 марта парламентарии на сессии городской думы Архангельска единогласно проголосовали за безвозмездную передачу пристани в собственность города.
Городская администрация и область подписали акты передачи-приема территории, оформлен переход права собственности. Это значит, что теперь за уборку территории отвечает администрация Архангельска.
— Красная пристань — лицо города, это любимая многими архангелогородцами зона отдыха. Принятие ее в собственность города позволит прицельно заниматься достойным содержанием и развитием территории, — сказал глава Архангельска Игорь Годзиш.
Сейчас департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры ищет подрядчика по содержанию Красной пристани.
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