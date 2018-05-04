Мужчина лишил девушку ноутбука на глазах у секьюрити и безнаказанно исчез

Сотрудники аэропорта Лондон-Сити вычислили вора, укравшего у студентки ноутбук MacBook Air во время одной из проверок, но не предприняли попыток его задержать. Об этом сообщает The Guardian.

Жительница Нидерландов Фернанда Ардилес возвращалась с каникул домой со своей семьей. Во время досмотра личных вещей в аэропорте Лондона неизвестный мужчина взял ее ноутбук и скрылся. Когда девушка прошла контроль, она обнаружила, что контейнер с ее лаптопом не выехал из сканирующего устройства, и рассказала об этом персоналу. Однако вместо того, чтобы сразу принять меры, они пообещали связаться с ней позже, когда проверят камеры видеонаблюдения.

В итоге охранники посмотрели записи с камер и подтвердили кражу, но не стали ничего делать. Кроме того, сотрудники безопасности заявили, что не могут передать потерпевшей видео из-за правил конфиденциальности. Видеозаписи были направлены в полицию для дальнейшего расследования.

Ардилес также сообщила, что на компьютере находится важная информация, связанная с ее диссертацией, и сейчас вор требует за нее выкуп.

Единственная компенсация, которую она получила, — 500 фунтов, выплаченные страховой компанией. Эта сумма покрывает лишь половину стоимости ноутбука.