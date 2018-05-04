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Мужчина лишил девушку ноутбука на глазах у секьюрити и безнаказанно исчез
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Мужчина лишил девушку ноутбука на глазах у секьюрити и безнаказанно исчез 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники аэропорта Лондон-Сити вычислили вора, укравшего у студентки ноутбук MacBook Air во время одной из проверок, но не предприняли попыток его задержать. Об этом сообщает The Guardian.
Жительница Нидерландов Фернанда Ардилес возвращалась с каникул домой со своей семьей. Во время досмотра личных вещей в аэропорте Лондона неизвестный мужчина взял ее ноутбук и скрылся. Когда девушка прошла контроль, она обнаружила, что контейнер с ее лаптопом не выехал из сканирующего устройства, и рассказала об этом персоналу. Однако вместо того, чтобы сразу принять меры, они пообещали связаться с ней позже, когда проверят камеры видеонаблюдения.
В итоге охранники посмотрели записи с камер и подтвердили кражу, но не стали ничего делать. Кроме того, сотрудники безопасности заявили, что не могут передать потерпевшей видео из-за правил конфиденциальности. Видеозаписи были направлены в полицию для дальнейшего расследования.
Ардилес также сообщила, что на компьютере находится важная информация, связанная с ее диссертацией, и сейчас вор требует за нее выкуп.
Единственная компенсация, которую она получила, — 500 фунтов, выплаченные страховой компанией. Эта сумма покрывает лишь половину стоимости ноутбука.
В мае китайца арестовали в аэропорту Бангкока за кражу денег у соседа во время перелета. Один из пассажиров авиалайнера, резидент Гонконга Фай Квок, пожаловался бортпроводникам, что его обокрал мужчина, сидевший рядом. После приземления в аэропорту Суварнабхуми представители властей схватили подозреваемого.
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