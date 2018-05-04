Улицы Екатеринбурга будут охранять «сознательные казаки»

В уральской столице стартовал набор в сводный казачий патрульный отряд. Казаки будут поддерживать порядок на улицах города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Вступить в ряды сводного патрульного отряда призывают всех «сознательных, с активной гражданской позицией казаков». Они будут не только охранять государственные объекты, памятники и мемориальные комплексы, но и контролировать места с массовым пребывание людей, в том числе во время крестных ходов, пребываний святынь, а также на общегородских митингах и народных гуляниях. В случае необходимости казаки смогут оказывать медицинскую помощь — в дружинах есть санинструкторы.