Улицы Екатеринбурга будут охранять «сознательные казаки» 

В уральской столице стартовал набор в сводный казачий патрульный отряд. Казаки будут поддерживать порядок на улицах города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Вступить в ряды сводного патрульного отряда призывают всех «сознательных, с активной гражданской позицией казаков». Они будут не только охранять государственные объекты, памятники и мемориальные комплексы, но и контролировать места с массовым пребывание людей, в том числе во время крестных ходов, пребываний святынь, а также на общегородских митингах и народных гуляниях. В случае необходимости казаки смогут оказывать медицинскую помощь — в дружинах есть санинструкторы.
Создание сводного патруля инициировали казаки Пятого реестрового отдела «Исетская линия» Оренбургского войска. Благословение на патрульную службу казаки получили от протоиерея Максима Миняйло и духовника Пятого отдела иерея Владимира Первушина.