Члены Совета директоров Корпорации развития области — о своем назначении

Мнение Александра Шаронова

«Работа команды Корпорации развития даст новый импульс инвестиционному процессу в Нижегородской области, — заявил председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов. — Это новый для региона инструмент инвестиционной политики. При этом в ряде других субъектов уже работают подобные Корпорации. Мне, конечно, очень интересно поучаствовать в новом проекте, предложение Глеба Никитина я принял с готовностью».

Мнение Сергея Бочарова

«Корпорация развития — очень гибкий элемент управленческой системы, более удобный для инвестора, — считает руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ПФО Сергей Бочаров. — У Агентства стратегических инициатив есть два инструмента, с помощью которых мы измеряем инвестиционный климат в регионах: это национальный рейтинг состояния инвестиционного климата и так называемые целевые модели. С их помощью мы понимаем ситуацию в регионах, и то, насколько она изменилась. С приходом нового главы региона в Нижегородской области выстраивается новая управленческая команда, от деятельности которой будет зависеть количество инвестиций, привлеченных в регион. Я считаю очень важным использовать наработки АСИ для того, чтобы принести пользу Корпорации. Плюс ко всему, у нас есть возможность сравнивать ситуацию в разных регионах ПФО и, так называемые лучшие практики, которые мы наблюдаем, могут быть использованы в работе Корпорации».

Мнение Дмитрия Краснова

«Создание Корпорации развития Нижегородской области — это своевременное и разумное решение», — заявил РИА «Время Н» гендиректор Торгово-промышленной палаты региона Дмитрий Краснов. — Создание такого органа, как Корпорация развития — это правильное, очень разумное и своевременное решение. Давно пора было организовать в нашем регионе что-то подобное. Такие организации уже есть во многих регионах, и они там отлично работают. Очень важно для инвестора, чтобы был какой-то единый орган, чтобы инвестор не бегал и собирал бумажки, а занимался бизнесом. Он должен прийти, представить проект, получить разрешение и начать строить».

В Корпорации Краснов будет заниматься привлечением инвестиций в Нижегородскую область, развитием промышленности и созданием условий для бизнеса.

«У нас должны быть стабильные и понятные всем правила игры в предпринимательстве и это простимулирует развитие всей экономики региона», — подчеркнул гендиректор ТПП.