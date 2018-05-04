В уральском поселке пенсионеры вынуждены ездить до могил родных на дрязине 

Жители поселка Басьяновский под Верхней Салдой вынуждены добираться до могил своих родственников на дрязине. Такой способ передвижения небезопасен, но люди боятся, что могут потерять и его, об этом сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал».
В поселке Басьяновский под Верхней Салдой местным жителям приходится на дрязине по узкоколейке добираться на кладбище, где покоятся их родственники, в том числе — ветераны войн. Раньше местное торфодобывающее предприятие предоставляло на 9 мая бесплатный поезд, на котором люди могли добраться до мест захоронений. Однако с годами узкоколейка пришла в негодность и в этом году из-за сильного износа путей пустить по ним пассажирский состав стало невозможно. Местные жители опасаются, что могут и вовсе потерять железнодорожную ветку.
На одной дрязине могут передвигаться максимум восемь человек. А чтобы доехать до кладбища, местным жителям приходится тратить примерно полчаса. «Пока есть добрые люди, бабушек возят бесплатно. Но есть и те, кто таким образом подрабатывают, запрашивая 500–800 руб. за поездку. Цена не фиксированная, поэтому в любой момент может достигнуть и полутора тысяч. При этом за безопасность никто не отвечает, каждый ездит на свой страх и риск», — сообщила руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.
Хотя кладбище не зарегистрировано официально, на нем продолжают появляться новые могилы. Чтобы привести в порядок места захоронений, жители приезжают на могилы родных один или два раза в год. Однако они высказывают желание, что хотели бы делать это чаще.
«Мы встретились с главой Верхнесалдинского городского округа, представителями региональных министерств и бизнеса. По итогам выезда я уверена в готовности собеседников обеспечить безопасную и надежную перевозку даже 9 Мая», — прокомментировала Жанна Рябцева.