В речку Большая Липня спустили канализацию

Фото из группы «Подслушано в Петушинском районе» социальной сети «Вконтакте»

Жители поселка Труд Петушинского района бьют тревогу. Как сообщает в социальных сетях местный житель Илья Волгин, канализационная труба большого диаметра, которая пересекает речку Больша Липня, прорвалась и теперь в речку круглые сутки стекает вонючая жидкость, не прошедшая никакой очистки.

— Канализационные стоки стекают в реку уже давно, но раньше она капала немного, а теперь ручьем льёт, — комментирует происшествие Илья Волгин. — Летом ко всем приедут дети на каникулы и будут купаться в речке, не дай Бог, какую-нибудь «палочку» или дизентерию поймают. У меня дом стоит на берегу, так на весь огород вонища стоит! А ниже по реке расположен школьный пляж, там дети купаются!

Активисты-общественники обращались за помощью в администрацию Пекшинского сельского поселения, но местные чиновники оставили тревожное сообщение без внимания. Теперь жители намерены обратиться в природоохранную прокуратуру Владимирской области

Отметим, что речка Большая Липня является левым притоком Клязьмы. Так что все канализационные стоки, попавшие в реку в Петушинского районе, примерно через 1,5 суток оказываются в районе областного центра, где расположен резервный источник водоснабжения для города Владимира