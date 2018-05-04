Ещё
В речку Большая Липня спустили канализацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ предотвратила теракты в РФ
ФСБ предотвратила теракты в РФ

В речку Большая Липня спустили канализацию 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано в Петушинском районе» социальной сети «Вконтакте»
Жители поселка Труд Петушинского района бьют тревогу. Как сообщает в социальных сетях местный житель Илья Волгин, канализационная труба большого диаметра, которая пересекает речку Больша Липня, прорвалась и теперь в речку круглые сутки стекает вонючая жидкость, не прошедшая никакой очистки.
— Канализационные стоки стекают в реку уже давно, но раньше она капала немного, а теперь ручьем льёт, — комментирует происшествие Илья Волгин. — Летом ко всем приедут дети на каникулы и будут купаться в речке, не дай Бог, какую-нибудь «палочку» или дизентерию поймают. У меня дом стоит на берегу, так на весь огород вонища стоит! А ниже по реке расположен школьный пляж, там дети купаются!
Активисты-общественники обращались за помощью в администрацию Пекшинского сельского поселения, но местные чиновники оставили тревожное сообщение без внимания. Теперь жители намерены обратиться в природоохранную прокуратуру Владимирской области.
Отметим, что речка Большая Липня является левым притоком Клязьмы. Так что все канализационные стоки, попавшие в реку в Петушинского районе, примерно через 1,5 суток оказываются в районе областного центра, где расположен резервный источник водоснабжения для города Владимира.
Мы просим считать данную публикацию официальным запросом в прокуратуру Владимирской области.
ТВ-МИГ: последние новости
В РЖД не забыли о дачниках Центр Владимира закроют на 2,5 часа Деньги от губернатора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов73
Британские истребители сопроводили российский самолет103
Пекин уступает под напором Трампа54
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту141
В Крыму задержали украинское судно441
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение