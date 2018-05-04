Генеральная репетиция ЧМ-2018. Опубликована подробная транспортная схема на 6 мая

фото из архива редакцииГенеральная репетиция ЧМ-2018. Опубликована подробная транспортная схема на 6 мая 6 мая года на «Стадионе Нижний Новгород» состоится матч между нижегородским ФК «Олимпиец» и ФК «Луч-Энергия» ( Владивосток ). Начало игры в 15:00.

Входные группы на стадион откроются в 13:00. Просьба прибывать на стадион заранее.

В целях обеспечения безопасности в день третьего тестового матча с 06:00 до 21:00 на прилегающей территории к «Стадиону Нижний Новгород» изменится схема дорожного движения личного, коммерческого и общественного транспорта: будет перекрыт Канавинский мост, а также прилегающие к стадиону улицы в Канавинском районе. Ограничения движения начнутся с 06:00 утра 6 мая.

Обращаем особое внимание, что транспортные ограничения коснутся и владельцев билетов на футбольный матч, которые не смогут запарковаться около стадиона. Таким образом, проехать в зону перекрытий сможет только аккредитованный транспорт, в том числе аккредитованные такси, а также шаттлы для болельщиков.

Доступ для пешеходов во все зоны будет осуществляться в свободном режиме.

Парковки у ТЦ «Метро», ТЦ «Седьмое Небо», ТЦ «Декатлон», ТЦ «Аврора», гостиницы «Маринс Парк Отель Нижний Новгород» и около Староярмарочного собора будут закрыты.

С 22.00 5 мая припаркованные автомобили будут перемещены с пешеходных маршрутов на парковки P&R1 и P&R2. Убедительная просьба не оставлять припаркованные автомобили вдоль указанных на схеме пешеходных маршрутов. По вопросам перемещения автомобилей просьба обращаться в муниципальную службу перемещения по телефону: 417-17-07.

В случае нахождения вашего дома или организации на прилегающей территории к «Стадиону Нижний Новгород», необходимо получить транспортный пропуск. Подробная информация о правилах оформления транспортного пропуска присутствует в разделе «Для жителей» и «Аккредитация» на сайте Nizhny2018.ru.

Контактная информация по вопросам оформления и выдачи транспортных пропусков:

Для физических лиц: help.fiz@nizhny2018.ru.

Мобильный: 8 (920) 253-26-25.

Городской: 8 (831) 413-26-25.

Для юридических лиц: help.yur@nizhny2018.ru.

Мобильный: 8 (920) 253-21-91.

Городской: 8 (831) 413-21-91.

Выданный пропуск дает право проезда в границы соответствующей территории через контрольно-пропускные пункты в Канавинском районе только для автомобиля, реквизиты которого указаны в пропуске. Передача пропуска для использования на других автомобилях запрещена.

6 мая планируется организация КПП для владельцев транспортных пропусков на ул. Мурашкинская и ул. Должанская.

Оформленный транспортный пропуск для въезда на прилегающие территории к «Стадиону Нижний Новгород» будет действителен и в другие дни ввода ограничений: 18 июня, 21 июня, 24 июня, 27 июня, 1 июля, 6 июля 2018 года.

Наиболее быстрый и удобный способ добраться до стадиона и уехать после окончания матча — это воспользоваться шаттлами.

В этот день шаттлы будут ходить по четырем маршрутам:

Шаттл S1. Мещерский бульвар — Московский вокзал (тоннель) — ст. метро Канавинская — ул. Актюбинская (ТЦ Карусель) — Лесной городок (ТЦ Карусель).

Интервал движения до матча 15 мин., после матча 6 мин. Время движения шаттлов с 12:00 до 20:00.

Шаттл S2. Ул. Акимова — ул. Карла Маркса ФОК «Мещерский». Интервал движения до матча 15 мин., после матча 7 мин. Время движения шаттлов с 12:00 до 20:00.

Шаттл S5. Пл. Ленина (ост. Стрелка) — Похвалинский съезд — станция метро «Горьковская». Интервал движения до матча 4 мин., после матча 2 мин. Время движения шаттлов с 08:00 до 20:00.

Шаттл S7 . Станция метро «Бурнаковская» — ул. Карла Маркса, ФОК «Мещерский». Интервал движения до матча 7 мин., после матча 2 мин. Время движения шаттлов с 12:00 до 20:00.

Стоимость проезда в шаттле аналогична проезду в городском общественном транспорте, действует транспортная карта и льготы.

Кроме того, доступны другие возможности добраться на стадион:

Общественным транспортом:

— муниципальными автобусами до ФОКа «Мещерский» №41, 57, 66, 69,

— маршрутными такси до ФОКа «Мещерский» №18, 39, 49, 67, 70, 86, т-20, т-138.

Аккредитованным такси:

Стоянка такси будет размещена на ул. Бетанкура, ул. Советской, около ФОКа «Мещерский».

Личным транспортом:

До парковок P&R1 (с пересадкой на автобус-шаттл S2 или пешеходным маршрутом до стадиона по Волжской наб.) и P&R2 (с пешеходным маршрутом до стадиона). Парковки у ТЦ «Метро», ТЦ «Седьмое небо», ТЦ «Декатлон», ТЦ «Аврора», гостиницы «Маринс Парк Отель» и около Староярмарочного собора будут закрыты.

Метрополитеном:

До станции метро «Московская» и далее пешеходным маршрутом до стадиона.

Пешеходные потоки около стадиона будут организованы следующим образом.

В день матча пешеходными становятся ул. Советская (участок от пл. Ленина до пл. Революции), ул. Самаркандская, ул. Бетанкура (от Мещерского б-ра до Волжской наб.), ул. Совнаркомовская, участки улиц Керченской, Карла Маркса , Должанской, Мануфактурной, Коммунистической.

Движение зрителей к стадиону от ФОКа «Мещерский» осуществляется по тротуару ул. Карла Маркса до регулируемого пешеходного перехода, далее налево, по местному проезду, проходящему вдоль здания ТРЦ «Седьмое небо» до здания входной группы G6.

По Канавинскому мосту сохраняется возможность движения пешеходов только по левому тротуару (при взгляде на мост со стороны «верхней» части города). Пешеходное движение по правой стороне моста, в том числе по существующему тротуару, невозможно.

Движение от станции метрополитена «Московская» до стадиона будет организовано по тротуарам на пл. Революции и ул. Советской через подземный пешеходный переход, расположенный на пересечении ул. Советской и ул. Ивана Романова, и далее по проезжим частям ул. Совнаркомовской и Самаркандской, закрытых для движения транспорта, и далее по ул. Должанской к зданиям входных групп G3 и G4.

ВНИМАНИЕ! При движении в сторону Бора рекомендуем воспользоваться объездом через Сормовское шоссе и ул. Акмолинскую.

Чтобы матч прошел без неожиданностей, подготовьтесь к нему правильно. Не забудьте взять билет, оставьте дома или в офисе громоздкие предметы или предметы, запрещенные к проносу на стадион: большие сумки и рюкзаки, жидкости в емкостях более 100 мл и еду, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, колющие и режущие предметы. С полным списком предметов, запрещенных к проносу, можно ознакомиться на портале для болельщиков http://welcome2018.com/prohibited-items/.

Если у вас нет возможности оставить дома какие-то предметы из списка, вы можете воспользоваться камерами хранения, расположенными рядом с входами 2, 4 и 6.

Если у вас возникли трудности с проходом к своему сектору, обращайтесь к волонтерам Оргкомитета «Россия — 2018», которых вы опознаете по яркой форме.

Маломобильные граждане могут воспользоваться всеми действующими воротами, однако мы рекомендуем использовать ворота №3, здесь вас будут ожидать гольф-кары, которые довезут вас до сектора, указанного на билете. Для получения данной услуги необходимо обратиться к волонтерам Оргкомитета. Парковка для данной категории посетителей также расположена рядом с воротами №3. Если для проезда в зоны ограниченного доступа не получен спецпропуск, болельщик может вызвать гольф-кар от любого КПП, обратившись за помощью к волонтерам.

На стадионе вновь будет доступен бесплатный Wi-Fi Для подключения к сети необходимо пройти авторизацию в браузере вашего мобильного устройства.