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В Бишкеке провели митинг-реквием в память о погибших в ВОВ
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В Бишкеке провели митинг-реквием в память о погибших в ВОВ 

Мир24 1 час назад
В Бишкеке почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Ветераны и молодежь возложили цветы к мемориалу блокадников Ленинграда и провели митинг-реквием.
На фронт из Кыргызстана отправились более 360 тысяч человек — на тот момент это каждый четвертый житель страны. Половина из них не вернулись. Сегодня в республике осталось 477 ветеранов.
«И все это мы делаем для того, чтобы продлить память, чтобы вы всегда помнили, понимаете. То, что мы ВОВ закончили победой и Ленинград не сдали — это уникальное событие», — подчеркнула председатель Общества блокадников Ленинграда Анна Кутанова.
В честь празднования Дня Победы мэрия Бишкека всем ветеранам столицы выплатит по 150 долларов.
Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» пройдет маршем по Алматы 9 мая. Жители южной столицы Казахстана выйдут на улицы с портретами своих родственников-фронтовиков.
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