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«Хороший тамада, и конкурсы интересные!»: Наташу Королеву заподозрили в подработке на свадьбах
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«Хороший тамада, и конкурсы интересные!»: Наташу Королеву заподозрили в подработке на свадьбах 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая российская певица Наташа Королева вызвала в социальных сетях настоящий ажиотаж, когда опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте видеоролик, снятый на свадьбе загадочных людей, которых заслуженная артистка развлекала, как настоящая тамада.
Наташа Королева склонна к неожиданным поступкам и весьма странным публикациям в своем микроблоге. Порой создается впечатление, что звезда эстрады попросту живет, как обычная женщина, и ведет свои аккаунты в социальных сетях, не задумываясь о мнении и выводах окружающих, являющихся в большинстве своем ее преданными и давними поклонниками.
Так, несколько часов назад в Инстаграм-аккаунте отечественной русалки появилось очередное «непонятное» видео, на котором запечатлено, как Заслуженная артистка России, собирающая полные залы на концертах, развлекает в небольшом банкетном зале молодоженов и их гостей, подпевая одному из мужчин, исполняющему под гитару старую композицию группы «Руки вверх». «Ах эта свадьба, свадьба пела и плясала! А мы украли невесту!», — подписала публикацию Наташа, чем окончательно сбила с толку большинство своих подписчиков. Интернет-пользователи попросту решили, что артистка вынуждена подрабатывать тамадой из-за тяжелого материального положения.
«Ничего себе! Местные олигархи гуляют! Королева тамада!» «Королева тама… тама… да… тамада!» «У невесты, видимо, очень богатые родители, раз ее Королева замуж отдает!» «Все так плохо? Наталья уже ведущей подрабатывает?» «О, мама миа, что это было? Ах да, деньги не пахнут» «Натаха тамадит уже?» «Это все взаправду? Или постановка? Королева тамада теперь?» «Наталья — тамада? Видимо, совсем туго с деньгами стало» К слову, это уже не первое видео в аккаунте Королевой, встревожившее ее фанатов. Не так давно певица поделилась роликом, в котором в глаза сильно бросается ее усталость. После его просмотра многие интернет-пользователи посоветовали артистке больше времени посвящать отдыху.
Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) 30 Апр 2018 в 10:10 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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