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Префект Центрального административного округа встретился с делегацией из Южной Кореи
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Префект Центрального административного округа встретился с делегацией из Южной Кореи 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Делегация района Чжун-гу Сеула в Южной Корее 4 мая посетила префектуру Центрального административного округа Москвы в рамках десятилетнего юбилея партнерских связей между городами.
— Мы рады поприветствовать наших гостей. Нам очень приятно, что отношения между ЦАО Москвы и районом Чжун-гу в Сеуле существуют дольше, чем между Россией и Южной Кореей. Это заслуга наших предшественников. Я рад поприветствовать наших коллег и передать благодарности префекту Чжун-гу Чой Чансику. Мы постарались подобрать для вас программу, чтобы вы не только смогли посмотреть на развитие Москвы, но и отдохнуть, — выступил с приветственной речью префект Центрального административного округа Москвы Владимир Говердовский.
Заместитель префекта района Чжун-гу Хван Чхиён поблагодарил его за гостеприимство.
— Спасибо Владимиру Говердовскому за то, что пригласил нас посетить Москву в юбилей нашего совместного сотрудничества. Я уже не первый раз в столице России и каждый раз замечаю новые изменения в лучшую сторону. Я очень рад, что смог посетить репетицию парада к 9 Мая. Для меня это стало стимулом подумать о нашей ситуации с Северной Кореей. Мы сотрудничаем еще с 15 городами, большинство из которых находится в Японии и Китае. Поэтому Москва явно выделяется на их фоне, так как является европейским городом. Для нас это очень важное сотрудничество, я надеюсь, что наш визит поможет укрепить отношения между ЦАО и Чжун-гу. Мы приглашаем вас посетить Сеул и фестиваль «Городская культура», — поблагодарил Хван Чхиён.
После этот состоялся обмен подарками и сувенирами.
Заместитель префекта ЦАО Сергей Травкин показал гостям ситуационный центр Центрального административного округа. Вместе с начальником Управления делами префектуры ЦАО Дмитрием Семеновым они рассказали гостям из Сеула о московском Едином центре хранения и обработки данных, развитии платных парковок в столице и функционале портала «Наш город».
После небольшого обмена опытом делегация из Сеула отправилась на обзорную экскурсию по Москве.
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