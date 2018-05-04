Префект Центрального административного округа встретился с делегацией из Южной Кореи

Делегация района Чжун-гу Сеула Южной Корее 4 мая посетила префектуру Центрального административного округа Москвы в рамках десятилетнего юбилея партнерских связей между городами.

— Мы рады поприветствовать наших гостей. Нам очень приятно, что отношения между ЦАО Москвы и районом Чжун-гу в Сеуле существуют дольше, чем между Россией и Южной Кореей. Это заслуга наших предшественников. Я рад поприветствовать наших коллег и передать благодарности префекту Чжун-гу Чой Чансику. Мы постарались подобрать для вас программу, чтобы вы не только смогли посмотреть на развитие Москвы, но и отдохнуть, — выступил с приветственной речью префект Центрального административного округа Москвы Владимир Говердовский

Заместитель префекта района Чжун-гу Хван Чхиён поблагодарил его за гостеприимство.

— Спасибо Владимиру Говердовскому за то, что пригласил нас посетить Москву в юбилей нашего совместного сотрудничества. Я уже не первый раз в столице России и каждый раз замечаю новые изменения в лучшую сторону. Я очень рад, что смог посетить репетицию парада к 9 Мая. Для меня это стало стимулом подумать о нашей ситуации с Северной Кореей . Мы сотрудничаем еще с 15 городами, большинство из которых находится в Японии Китае . Поэтому Москва явно выделяется на их фоне, так как является европейским городом. Для нас это очень важное сотрудничество, я надеюсь, что наш визит поможет укрепить отношения между ЦАО и Чжун-гу. Мы приглашаем вас посетить Сеул и фестиваль «Городская культура», — поблагодарил Хван Чхиён.

После этот состоялся обмен подарками и сувенирами.

Заместитель префекта ЦАО Сергей Травкин показал гостям ситуационный центр Центрального административного округа. Вместе с начальником Управления делами префектуры ЦАО Дмитрием Семеновым они рассказали гостям из Сеула о московском Едином центре хранения и обработки данных, развитии платных парковок в столице и функционале портала «Наш город».

После небольшого обмена опытом делегация из Сеула отправилась на обзорную экскурсию по Москве.