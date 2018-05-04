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«Вода — тонны движущегося вещества»: советы по безопасности на сплавах по уральским рекам
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«Вода — тонны движущегося вещества»: советы по безопасности на сплавах по уральским рекам 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сезон сплавов по уральским рекам начался в этом году с трагедии — во время прохождения маршрута на Серге в парке «Оленьи ручьи» погибла 37-летняя туристка. Её тело отнесло течением примерно на 40 километров, прежде чем его обнаружили. Как именно произошло несчастье и насколько туристы были подготовлены к сплаву, сейчас выясняет следствие.
Уральские реки считаются спокойными, самые популярные маршруты требуют от участников только минимальной подготовки. Однако трагедии всё равно случаются.
По мнению опытного сплавщика и по совместительству врача-травматолога ГКБ № 23 Андрея Журавлёва, люди просто не думают, что к сплавам надо готовиться, забывают о том, что водный туризм требует особого подхода к безопасности.
И, конечно, не стоит отказываться от идеи сплава по воде, ведь красота уральских пейзажей того стоит. Но если вы ещё новичок в этом деле и собрались в водный поход, прочитайте основные наблюдения и советы экстремала и врача Андрея Журавлёва. Полная версия интервью — здесь.
Речки выглядят безобидно, но вода — это всегда опасность. Вода кажется мягкой, и мало кто задумывается над тем, что это вообще-то тонны движущегося вещества. Несмотря на кажущуюся безопасность и мягкость, вода является агрессивной средой.
Во время весеннего сплава особенно опасны «расчёски» — завалы из брёвен и упавших деревьев. Это наклонённые деревья, ветви с берега спускаются на воду, перекрещиваясь. Для воды «расчёски» и завалы не препятствие, только для катамарана. Вода поджимает плавсредство к завалу, начинает подмывать под ветки груз и людей, за ветви цепляются лямками и всем остальным. Катамаран легко может перевернуться. Во время паводка тяжело выплыть, так как вода как бы отгоняет волной плавающие предметы от берега — на середину реки в основном.
Если человек неправильно экипирован, то ему трудно выбраться из воды. В прохладной весенней воде сил хватает только на 3–5 минут активных действий. Потом кончаются силы, возникают апатия и безразличие, такое состояние очень опасно, человек легко может утонуть. Неправильная экипировка — это костюм химзащиты, болотные сапоги, особенно если они привязаны к штанам. Человек попадает в воду, и они становятся как две гири. Они тянут по типу осьминога, тянут в сторону дна. Самостоятельно человек в такой одежде выбраться на берег не сможет физически. Представьте, и так силы быстро кончаются в холодной воде, и ещё одежда намокает — это плюс 100 килограммов веса.
Узнайте больше о маршруте перед тем, как идти на сплав. Например, на одной из рек построили трубопровод. Появился порог через всю реку, который легко переворачивал «четвёрки» (катамаран, рассчитанный на четырёх человек. — Прим. ред.). А у нас же многие вообще не умеют манёвры совершать, даже не знают, как правильно причалить на быстротоке.
Детей можно брать с собой на сплав, если есть хорошо подготовленные взрослые. Должно быть какое-то организующее звено, система безопасности, спасжилеты, шлемы. Были случаи, когда топили детей, потому что привязывали к катамарану. При переворачивании катамарана все, кто привязан сверху, тонут. Иногда люди просто запутываются в лямках катамарана или рюкзака. Должен быть нож для таких случаев, но часто его или нет, или достать не успевают быстро.
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