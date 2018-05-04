«Папины мальчишки»: Денис Матросов поделился милым семейным фото с сыновьями

В мае 2016 Денис Матросов стал отцом очаровательного сына Федора. Буквально на днях малыш отпраздновал день рождения — ему исполнилось два года. В честь такого события звездный отец мальчика опубликовал несколько трогательных семейных фото в Instagram и, разумеется, поздравил именинника. «Расти здоровеньким и счастливеньким! Мы тебя любим!», — подписал актер кадр, где Федор запечатлен среди разноцветных воздушных шаров.

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На праздник был приглашен и старший сын Дениса, рожденный в браке с актрисой Марией Куликовой . Несмотря на сложности, экс-супруги сохранили приятельские отношения ради общего ребенка. Что касается нынешней избранницы Матросова — гражданской жены Ольги. Пара планировала узаконить отношения еще летом прошлого года, однако свадьба была отложена из-за происшествия.

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Дело в том, что все сбережения, отложенные на праздник, были похищены. Актер рассказал, что в его загородный дом вломились воры и унесли с собой крупную сумму наличных. Произошедшее стало шоком для Дениса и его невесты. Кроме заработанных денег на свадьбу, злоумышленники украли отложенный капитал на развитие новых театральных проектов. Матросов надеялся, что воры будут пойманы, а справедливость восторжествует, но этого, судя по всему, пока так и не произошло.