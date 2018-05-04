Археологи нашли предположительные следы библейского царства Давида

МОСКВА , 4 мая — РИА Новости . Израильские археологи раскопали развалины необычного «дома правителя» времен библейского царя Давида, которые указали на то, что его «единый Израиль » существовал в действительности, в чем сомневались многие историки, говорится в статье, опубликованной в журнале Radiocarbon.

"Мы уверены в том, что наши выводы другие археологи и историки воспримут скептически, особенно учитывая то, какие материалы мы использовали для датировки. С другой стороны, вряд ли кто-то будет отрицать, что возраст всех образцов приближается к отметке в 3 тысячи лет. Это вселяет в нас уверенность и говорит о том, что мы вряд ли ошиблись", — заявил Аврахам Фауст (Avraham Faust) из Института археологии в Рамат-Гане (Израиль).

Древнейшие иудейские тексты, в отличие от древнеегипетских и древнекитайских манускриптов, были записаны не на бумаге, а на обожженных глиняных табличках, на которые писцы времен царей Соломона и Давида наносили текст при помощи чернил. Это отличало их от шумерских и ассирийских глиняных табличек, на которых текст был выдавлен при помощи стилуса, и является их главным недостатком по сравнению с другими древними текстами.

Большая часть этих текстов не дожила до наших дней, из-за чего сегодня мы почти ничего не знаем о политике и культуре государств древних иудеев и их легендарных правителей. Многие историки поэтому сомневаются, что легендарное единое Израильское царство, основанное Давидом и распавшееся на Иудею и Израиль после смерти Соломона, не было плодом воображения авторов Библии.

Фауст и его коллега Яир Сапир (Yair Sapir) заявляют, что им удалось найти первые свидетельства того, что это мифическое государство действительно существовало, проводя раскопки на территории Тель-Этона, одного из городов, расположенных на южных границах предполагаемого «царства Давида». Он находился в пределах будущей Иудеи на территории так называемой «шфелы», в предгорьях Иудейских гор.

Десять лет назад ученые обнаружили здесь развалины достаточно большого дома, потенциального дворца правителя этого селения, раскопки которого продолжались до 2015 года. Когда археологи полностью освободили его фундамент от грунта, они обнаружили, что имеют дело с крупным четырехкомнатным помещением, которое было построено из тесаного камня и простояло в Тель-Этоне как минимум три сотни лет до того времени, как город был разрушен Ассирией.

Отесанные камни, из которых был построен дом правителя города Тель-Этон

Открытие в предположительно неразвитой Иудее столь «продвинутой» постройки, к тому же окруженной стеной высотой в 1,5 метра, заставило ученых вернуться к идее о том, что «великое царство» Давида и Соломона действительно существовало. Они проверили эту идею, измерив возраст постройки по долям изотопов углерода в останках ее деревянного пола, в ритуальном кубке, закопанном рядом с этим дворцом перед его постройкой, и косточках оливок, найденных рядом с ним.

Как показали эти замеры, все эти артефакты оказались под землей примерно в одно и то же время, в 1006-950 годах до нашей эры, в эру единого израильского царства. Это, как считают археологи, говорит о том, что это государственное образование действительно существовало, так как это противоречит основной идее противников этой теории. Они считают, что Иудея в то время была гораздо менее развитой, чем Израиль, и никогда не была его составной частью.

Как отмечает Фауст, в пользу того, что Тель-Этон был частью единого Израиля, говорит и планировка дворца — он устроен так же, как и многие другие каменные сооружения, построенные в других городах империи Давида и Соломона в 10-9 веках до нашей эры. Вдобавок, ни одна другая культура, существовавшая тогда на территории Ближнего Востока, не строила дома подобным образом и не использовала такие материалы.

С подобными выводами, как передает онлайн-издание LiveScience, не согласен другой известный археолог, Исраэль Финкельштайн (Israel Finkelstein), один из главных «скептиков» в данном вопросе. По его мнению, Сапир и Фауст выбрали неправильную стратегию сбора образцов для датировки, что исказило полученные ими результаты и лишило их всякого смысла. По его мнению, спор вокруг «единого Израиля» еще далек от завершения.