Минприроды ожидает принятия законопроекта об аукционах на шельфовые участки осенью 

Минприроды РФ ожидает осенью 2018 принятия законопроекта о проведении аукционов на шельфовые участки, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
«Пока закон не вышел, я думаю, это будет осень. Как механизм заработает, коллеги («Роснефть» и «Газпром». — RNS) выйдут с предложениями», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках проведения первых аукционов.
Донской добавил, что первым шельфовым участком, выставленным на аукцион может стать участок «Корякия-1» в Беринговом море.
Как ранее сообщало RNS, в апреле правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон «О континентальном шельфе», позволяющих проведение аукционов на участки недр на российском шельфе.