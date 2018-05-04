Минприроды ожидает принятия законопроекта об аукционах на шельфовые участки осенью

Донской добавил, что первым шельфовым участком, выставленным на аукцион может стать участок «Корякия-1» в Беринговом море.

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