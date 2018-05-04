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Рабочему прострелили голову из пневмопистолета
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Рабочему прострелили голову из пневмопистолета 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Рабочий одного из медынских предприятий, занимавшийся сборкой деревянных поддонов, выстрелил в своего напарника из пневмопистолета. Произошло это случайно — рабочий, сделав неосторожное движение, ударился головой о ствол пистолета как раз в тот момент, когда у напарника палец был на курке. Гвоздь длиной 65 миллиметров попал ему в голову. Мужчина, к счастью, остался жив, но получил серьезное ранение. Следствие квалифицировало ущерб, нанесенный его здоровью как тяжкий. Произошло это еще в декабре прошлого года, но сообщили о несчастном случае в пресс-службе прокуратуры Калужской области лишь сейчас, по результатам недавно проведенной на предприятии проверки. Во время проверки выяснилось, что предприниматель, которому принадлежит предприятие, технике безопасности рабочих не обучал. Проверка знания требований охраны труда не проводилась, один из работников был допущен к работе с ручным пневматическим инструментом, не пройдя при этом ни медицинский осмотр, ни специальное обучение. По результатам рассмотрения собранных прокуратурой во время проверки материалов в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)
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