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Детскую площадку привели в порядок на Петрозаводской
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Детскую площадку привели в порядок на Петрозаводской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино с соответствующей просьбой на портал «Наш город» во дворе дома 4 на улице Петрозаводской привели в порядок детскую площадку. О проведении работ отчитался и.о. главы управы Андрей Ветохин.
«Сообщаю, что декоративный элемент на игровом комплексе отремонтирован. В настоящее время детская площадка находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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