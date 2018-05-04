Детскую площадку привели в порядок на Петрозаводской

После обращения жителя района Ховрино с соответствующей просьбой на портал «Наш город» во дворе дома 4 на улице Петрозаводской привели в порядок детскую площадку. О проведении работ отчитался и.о. главы управы Андрей Ветохин.

«Сообщаю, что декоративный элемент на игровом комплексе отремонтирован. В настоящее время детская площадка находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)