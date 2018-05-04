«Поморский карбас» стал победителем премии «Хрустальный компас»

Как сообщается на сайте премии, проект одержал победу в номинации «Признание общественности» — за судно проголосовало более 21 тысяч человек. Всего в голосовании участвовало свыше 230 тысяч человек.

«Мы строим такой парусный карбас, который на Поморье уже не делают, но его макет по счастливому стечению обстоятельств сохранился в краеведческом музее», — говорит автор проекта и руководителя клуба «Морские практики» Евгений Шкаруба.

Победители в других номинациях будут объявлены 20 мая на VI торжественной церемонии Премии.

Напомним, традиционная поморская лодка — карбас — была построена в прошлом году в селе Лешуконское за 17 дней. После этого судно, которое назвали «Вашка», за 10 дней дошло по морю до Соловецких островов.