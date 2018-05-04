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На Перовском кладбище пройдёт Вахта памяти
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На Перовском кладбище пройдёт Вахта памяти 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Вешняковцы и гости из соседних районов соберутся во вторник, 8 мая, у мемориала воинов, погибших в Великой Отечественной войне.
Представители администрации различных районов ВАО, школьники, члены советов ветеранов почтят память тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо.
Начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Вешняки Олеся Архипкина сообщила, что эта акция проводится несколько раз в год. Она обычно приурочена к важным для страны датам и всегда собирает немало участников. Люди приходят, чтобы вспомнить те трагические события, приносят цветы к мемориалу и зажигают свечи.
Управа района Вешняки призывает жителей присоединиться к Вахте памяти. Сбор участников в 11:00 около главного входа на Перовское кладбище по адресу: ул. Кетчерская, д. 20. Лучше прийти заблаговременно.
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