На Перовском кладбище пройдёт Вахта памяти

Вешняковцы и гости из соседних районов соберутся во вторник, 8 мая, у мемориала воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

Представители администрации различных районов ВАО, школьники, члены советов ветеранов почтят память тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо.

Начальник отдела по взаимодействию с населением управы района Вешняки Олеся Архипкина сообщила, что эта акция проводится несколько раз в год. Она обычно приурочена к важным для страны датам и всегда собирает немало участников. Люди приходят, чтобы вспомнить те трагические события, приносят цветы к мемориалу и зажигают свечи.

Управа района Вешняки призывает жителей присоединиться к Вахте памяти. Сбор участников в 11:00 около главного входа на Перовское кладбище по адресу: ул. Кетчерская, д. 20. Лучше прийти заблаговременно.