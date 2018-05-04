Летопись в кольцах: бревна рассказали историю древних кочевников

«В Чуйской котловине сконцентрировано довольно большое (исчисляемое сотнями!) количество курганов. Историк Владимир Кубарев потратил на их раскопки несколько десятков лет. Затем к ним добавились памятники с плоскогорья Укок, рассказывает историк Игорь Слюсаренко.

— Во всех этих курганах (а также в курганах из Северо-Западной Монголии и Восточного Казахстана) была обнаружена древесина. Зачастую захоронение представляло собой погребальный бревенчатый сруб — модель реального жилища этих кочевников.

В бревенчатых срубах пазырыкцы хоронили всех: мужчин, женщин, детей, и рядовое население, и знать. В курганах для элиты дополнительно строили второй внешний сруб и бревенчатые настилы на столбах, а умерших укладывали в массивные колоды. Детей иногда погребали в колодах из цельного ствола. Однако во всех случаях использовалось большое количество древесины. Захоронения объединены в могильники — родовые кладбища. Некоторые из них насчитывают до 30 курганов, другие — всего два-три.

Ученые решили использовать бревна из могильников пазырыкцев для установления точного времени их проживания на этой территории. Дело в том, что до сих пор вопрос не был решен полностью. Традиционные методы археологии (по „продуктам“ импорта, по типологии определенных предметов и тому подобное) датировали курганы из одного могильника V—II вв.еком до нашей эры. Разброс получался очень большим.

Затем подключили радиоуглеродный метод. Однако и он не позволял получить точные даты. В лучших случаях погрешность составляла плюс-минус 20−30 лет, так что датировать памятник можно было лишь с интервалом в 40−60 лет. Но ведь погрешность могла составлять и 80, и 100 лет! Учитывая, что сама пазырыкская культура существовала около 300 лет, было принципиально важно получить более точные датировки.

Метод подсчета годичных колец — дендрохронология — позволяет получать датировки с точностью до года. А иногда по структуре кольца можно даже определить, в какой сезон было срублено дерево.

Материалом для работы стали 300 образцов древесины из 40 курганов 16 могильников пазырыкской культуры. На исследуемых территориях среднегодовые температуры очень низкие, есть даже зоны природной многолетней мерзлоты, что способствует хорошей сохранности органики. К тому же большая часть срубов были выполнены из древесины лиственницы, прочной и стойкой к гниению. Для полноты результатов образцы на каждом памятнике отбирались от разных конструктивных элементов сруба. Иногда, чтобы сделать это, ученым приходилось раскапывать уже исследованные курганы заново.

»На начальном этапе, имея лишь древесину из курганов, мы могли только сравнивать их между собой, определять, насколько одни из них сооружены раньше или позже других, но не называть конкретные даты в общепринятой календарной шкале», — говорит исследователь В дендрохронологии есть свои нюансы. Последнее кольцо даёт год, когда срубили дерево. Но если в процессе хранения в грунте это бревно начало снаружи обгнивать, то у него последние кольца уже потеряны, их нельзя зафиксировать, а значит, в этом случае присутствует допущение в некоторое количество лет (и не всегда можно точно предположить, какое). Дата, когда было срублено дерево, не обязательно обозначала время возведения кургана. Иногда между этими событиями проходило более 20 лет (максимальный интервал, зафиксированный в первом кургане могильника Олон-Курин-Гол составил 28 лет).

Учёные предполагают, что пазырыкцы регулярно заготовливали лес, который затем по мере необходимости пускался на те или иные нужды: как хозяйственно-бытовые, так и погребально-церемониальные. В некоторых курганах установлены случаи вторичного использования древесины в погребениях. Так, в одном из срубов были найдены детали стен многоугольного жилища, а в другом — стенка дома с дверным проемом.

«Датировав эти бревна относительно друг друга с помощью сопоставления кривых погодичной изменчивости ширины колец, мы выстроили относительную хронологию. Мы знали соотношение между курганами с точностью до года, но не то, как это будет выглядеть на абсолютной шкале. Что это: третий век до нашей эры, четвёртый? Поэтому сделали также датирование радиоуглеродным методом», — рассказывает Игорь Слюсаренко.

Новосибирск, Для получения максимально достоверного результата было проведено тестовое датирование одного и того же образца дерева одновременно в трех радиоуглеродных лабораториях: Института геологии и минералогии РАН Россия ), Университета Аризоны ( США ) и Цюрихского технологического института ( Швейцария ). Результаты позволили с наибольшей вероятностью датировать пазырыкские курганы Южного и Юго-Восточного Алтая интервалом: последняя треть IV — первая четверть III века до нашей эры.

Затем к исследованию были привлечены специалисты-дендрохронологи из Сибирского федерального университета, которые под руководством доктора исторических наук Владимира Станиславовича Мыглана построили 2367-летнюю древесно-кольцевую шкалу. Материалом для её создания послужила древесина лиственницы, найденная в высокогорьях на границе Алтая и Тувы . Из-за постоянных холодных температур умершие там деревья сохраняются очень долго, их остатки веками лежат на склонах. Там можно найти деревья, погибшие 500, 1000, 2000 лет назад. Эта шкала, по району сборов названная «Монгун-Тайга», имеет абсолютную календарную привязку к современному времени, она протянулась от наших дней до 359 г. до н.э.

«Когда мы сравнили наши данные по пазырыкским курганам с этой шкалой, то смогли найти участок, который частично перекрывается. Материал был сопоставлен между собой статистически — по числовым рядам, и графически — по кривым, в виде которых можно представить ряды измерения годичных колец. Результаты дендрохронологии удивительно точно совпали с данными, полученными с помощью радиоуглеродного анализа. В итоге мы смогли датировать эти несколько десятков курганов с точностью до года. Срок их существования: конец четвёртого века — начало третьего века до нашей эры. Самый ранний курган приходится на время походов Александра Македонского в Азию (примерно 325 год до н.э.), а самый поздний — на 275 год до н.э. Промежуток составил примерно 50 лет», — говорит Игорь Слюсаренко.

Если раньше предполагалось, что в некоторых могильниках делали захоронения на протяжении 300 лет, в результате исследования сибирских учёных выяснилось: разница между самым ранним и поздним курганами в одном могильнике составляла не более 25−30 лет. То есть пазырыкцы жили в этих местах достаточно недолго.

«Почему они исчезли? Что с ними стало? Это вопросы, на которые дендрохронология ответить не может, она даёт только представление о времени событий. Приблизительно в середине IV века до н.э. в этот регион, предположительно из Центрального Алтая (там, как показывают более ранние памятники, пазырыкцы жили примерно с VI—V вв.еков до нашей эры), приходит довольно большое число людей. Мы можем говорить, что здесь была представлена финальная стадия этой культуры. В Монголии и на Алтае есть курганы, может быть, чуть более поздние, но скорее всего, мы имеем дело с прекращением её существования ко второй половине III в. до н.э., — отмечает учёный. — Пазырыкцы заселяли практически весь Горный Алтай, там почти нет мест, где бы ты не увидел их курганов. Но в какой-то момент происходит резкое исчезновение этой мощной многолюдной культуры». Вместе с «классическими» представителями пазырыкской культуры на тех же территориях жили люди, несколько от них отличающиеся, по поводу которых не утихают научные споры. Их называют кара-кобинцами. То ли это какие-то подвластные пазырыкцам роды, то ли роды, которые позже вошли в состав их культуры, но совершенно отчётливо видно, что это население другое. Например, в Чуйской степи наряду с захоронениями в срубах попадаются погребения в так называемых каменных ящиках. Инвентарь в них очень похожий: такие же горшки, такие же украшения, предметы вооружения, но обряд немного другой. А ведь для людей того времени погребальный обряд является определённым маркером: человеку такого-то роду-племени положено быть захороненным так-то и так-то. И при этом и те, и другие захоронения находятся в одном могильнике, это одна цепочка курганов.

Зачастую захоронение представляло собой погребальный бревенчатый сруб — модель реального жилища этих кочевников.

В каменных ящиках дерево учёным попадалось в виде досок, которыми застилали пол. Анализ образцов показал: представители этих культур — пазырыкцы и кара-кобинцы — жили вместе в одно время (возможно, этническая принадлежность кара-кобинцев была другая). Они сосуществовали вместе на одной территории и хоронили в одних могильниках, а значит, между ними было какое-то партнёрство.

Примечательно, что там, где жили пазырыкцы, сегодня деревьев практически нет. Причины, отчасти, в природных изменениях. Возможно, это связано и с вековой скотоводческой деятельностью на этих территориях. Животные постоянно подъедали молодую поросль, и лес перестал возобновляться. «Похоже, эти территории заселила волна пазырыкцев, а потом куда-то схлынула, и буквально с конца третьего — начала второго века до нашей эры туда пришло уже совершенно другое население, с совершенно другими обрядами — представители булан-кобинской культуры. Но какие-то связи все равно сохраняются. Например, у булан-кобинцев было широко распространено погребение в каменных ящиках, хотя погребальный обряд там уже другой. Антропологически эти люди тоже отличаются от пазырыкцев, — рассказывает Игорь Слюсаренко. — Понятно, что ничего из ничего не возникает. Невозможна стопроцентная депопуляция территории, когда ещё вчера в каждой долине были десятки людей со стадами, а сегодня уже всё пусто и никого нет. Так не бывает, но нам не всегда понятен механизм древних миграций. Всё равно должна прослеживаться какая-то исторически непрерывная линия кочевой цивилизации. Однако здесь мы вступаем уже в область реконструкций, и можем только предполагать».