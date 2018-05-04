Власов о ливневке на Стрелке: «Там на самом деле проблемы нет никакой»

1 мая на Нижний Новгород обрушилась первая гроза. Затопленными оказались многие улицы, в том числе территория вокруг парка на Стрелке, где сейчас ведутся работы по благоустройству. Нижегородцы были возмущены тем, что потоп случился на вновь отремонтированной территории.

«Видимо, строители забыли положить ливневку», — написал в группе в соцсети «ВКонтакте», посвященной городу, нижегородец Дмитрий Кузин

«Там на самом деле проблемы никакой нет. Стрелка — это еще не парк, а строительная площадка. Ливневая канализация там предусмотрена. Потоп произошел, так как не все работы еще доделаны. Объект сложный: ливневка проходит и под парком, и под стадионом. Все недочеты будут устранены», — пообещал министр.

Ранее сообщалось, что дожди и грозы придут в Нижний Новгород в выходные.

Фото: vk.com