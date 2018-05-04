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Власов о ливневке на Стрелке: «Там на самом деле проблемы нет никакой»
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Власов о ливневке на Стрелке: «Там на самом деле проблемы нет никакой» 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
1 мая на Нижний Новгород обрушилась первая гроза. Затопленными оказались многие улицы, в том числе территория вокруг парка на Стрелке, где сейчас ведутся работы по благоустройству. Нижегородцы были возмущены тем, что потоп случился на вновь отремонтированной территории.
«Видимо, строители забыли положить ливневку», — написал в группе в соцсети «ВКонтакте», посвященной городу, нижегородец Дмитрий Кузин.
Ситуацию прокомментировал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов во время выездного совещания 4 мая.
«Там на самом деле проблемы никакой нет. Стрелка — это еще не парк, а строительная площадка. Ливневая канализация там предусмотрена. Потоп произошел, так как не все работы еще доделаны. Объект сложный: ливневка проходит и под парком, и под стадионом. Все недочеты будут устранены», — пообещал министр.
Ранее сообщалось, что дожди и грозы придут в Нижний Новгород в выходные.
Фото: vk.com
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