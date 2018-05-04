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Ливневая канализация нового парка на Стрелке как бы есть, но пока как бы нет
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Ливневая канализация нового парка на Стрелке как бы есть, но пока как бы нет 

nn.ru 38 минут назад
Фото: nn.ru
Первый майский день показал проколы в работе по благоустройству территории на Стрелке. Территория вокруг собора Александра Невского была затоплена, и нижегородцы стали задаваться вопросом о наличии ливневой канализации.
4 мая министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов встретился с журналистами на этой территории и объяснил произошедшее.
— На самом деле ливнёвка как объект ещё в эксплуатацию не введена, — отметил министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов. — И поэтому вопросы, которые сейчас по ней возникли, касаются исключительно завершения работ по ливнёвке. Работы ещё ведутся, и подрядчик, строящий ливневую канализацию, строил её в несколько этапов, потому что у него несколько заказчиков на один объект, поскольку ливнёвка по протяжённости очень большая — она заходит за стадион, под парк у собора Александра Невского. Получается, что объект не только большой физически, но и по документальному оформлению.
Вадим Власов заверил, что недочёты оперативно начинают исправлять.
— Проблемы и замечания, которые привели к этим потопам, уже устраняются, — сказал он. — Ливневую канализацию в эксплуатацию ещё не приняли, поэтому считайте, что в процессе производства работ получилась такая вот история, которую сейчас исправляют.
На этой встрече министр транспорта также объявил о работах по завершению ремонта на улице Самаркандской и о скором открытии дороги на Мещерском озере.
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