Полиция задержала на улице Маршала Федоренко подозреваемую в наркоторговле

Подозреваемую в покушении на сбыт героина задержали на улице Маршала Федоренко, проходящей рядом с границей района Ховрино. Как рассказал источник в УВД по САО, злоумышленницей оказалась 28-летняя москвичка. В ходе личного досмотра у нее обнаружили 500 граммов неизвестного вещества.

— Согласно проведенному исследованию 300 граммов вещества содержит в своем составе наркотическое средство — героин. Остальная часть изъятого отправлена на дополнительное исследование. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта, — уточнил источник.