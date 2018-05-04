Полиция задержала на улице Маршала Федоренко подозреваемую в наркоторговле 

Подозреваемую в покушении на сбыт героина задержали на улице Маршала Федоренко, проходящей рядом с границей района Ховрино. Как рассказал источник в УВД по САО, злоумышленницей оказалась 28-летняя москвичка. В ходе личного досмотра у нее обнаружили 500 граммов неизвестного вещества.
— Согласно проведенному исследованию 300 граммов вещества содержит в своем составе наркотическое средство — героин. Остальная часть изъятого отправлена на дополнительное исследование. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта, — уточнил источник.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». (то)