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Газон на Вешняковской улице приведён в порядок
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Газон на Вешняковской улице приведён в порядок 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
За прошлую неделю управой района Вешняки было получено 200 обращений от жителей. С каждым поступившим сообщением ознакомился глава управы Сергей Махов.
Исчезновение снежного покрова выявило немало проблем, связанных с благоустройством территории района. По данному вопросу в управу обратились 85 жителей. 57 человек были озабочены проблемами жилищно-коммунального хозяйства. Десять жителей затронули тему транспорта, семь вешняковцев интересовались сферой торговли и услуг и т.д.
В частности, одна просьба поступила от жителя района Владимира Медведева. Он уведомил администрацию района о неухоженном газоне на Вешняковской улице. По свидетельству вешняковца, после того как было убрано ограждение для газонов, прямо на траву стали часто заезжать автомобили, тем самым уничтожая её. Житель призвал исправить данную ситуацию. Специалистами по озеленению ГБУ «Жилищник района Вешняки» повреждённые участки газона были восстановлены. Земля была рекультивирована и засеяна семенами газонной травы. Пока что они находятся на стадии всхода. Об этом Владимира Медведева проинформировал глава управы района Вешняки Сергей Махов.
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