Газон на Вешняковской улице приведён в порядок

За прошлую неделю управой района Вешняки было получено 200 обращений от жителей. С каждым поступившим сообщением ознакомился глава управы Сергей Махов

Исчезновение снежного покрова выявило немало проблем, связанных с благоустройством территории района. По данному вопросу в управу обратились 85 жителей. 57 человек были озабочены проблемами жилищно-коммунального хозяйства. Десять жителей затронули тему транспорта, семь вешняковцев интересовались сферой торговли и услуг и т.д.