Мероприятие «Города солдатской славы» пройдет в Ховрине

Библиотека №27 района Ховрино приглашает всех желающих на мероприятие «Города солдатской славы», приуроченное к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет 5 мая. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.

Санкт-Петербург, Севастополь, «Библиотека предлагает совершить слайд-путешествие по городам-героям, погрузиться в атмосферу тех далеких военных дней, читатели побывают в городах воинской славы и познакомятся с достопримечательностями городов Тула Минск , Брест и других», — уточняется в сообщении.

Гостей будут ждать к 14.00 в библиотеке №27 района Ховрино, которая находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. (то)