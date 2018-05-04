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Мероприятие «Города солдатской славы» пройдет в Ховрине
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Мероприятие «Города солдатской славы» пройдет в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Библиотека №27 района Ховрино приглашает всех желающих на мероприятие «Города солдатской славы», приуроченное к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет 5 мая. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.
«Библиотека предлагает совершить слайд-путешествие по городам-героям, погрузиться в атмосферу тех далеких военных дней, читатели побывают в городах воинской славы и познакомятся с достопримечательностями городов Тула, Санкт-Петербург, Севастополь, Минск, Брест и других», — уточняется в сообщении.
Гостей будут ждать к 14.00 в библиотеке №27 района Ховрино, которая находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. (то)
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