Погоню древних людей за гигантским ленивцем реконструировали по следам

Десять — пятнадцать тысяч лет назад по берегу озера на территории современного штата Нью-Мексико бродил огромный, вод тонну весом ленивец. Вдруг что-то напугало его, и он поднялся на задних ногах… Эту сцену на тысячелетия сохранили отпечатки ног и лап в осадочных породах. Некоторые человеческие следы обнаружились внутри следова гигантского ленивца: животное преследовали. Находка подтверждает предположение о том, что люди сыграли роль в исчезновении этих животных, как и многих других гигантских млекопитающих — например, мамонтов и мастодонтов.

Живописный когда-то берег озера превратился в сухой солончак, который теперь входит в Государственный заповедник Белые пески. До этого места трудно добраться. Туда почти никто и не добирается; благодаря этому следы древних жителей Америки и их огромной жертвы не стерлись и сейчас рассказывают ученым историю о жизни древних охотников.

Работу с описанием следов опубликовала в журнале Science Advances группа седиментолога Мэтью Беннетта (Matthew Bennett). Ученые отмечают, что следы гигантских ленивцев, которые обнаруживают вдали от других следов, обычно направлены по прямой или слегка изогнутой линии. Но когда рядом есть человеческие следы, отпечатки лап ленивца образуют ломаную линию; по некоторым из них ясно, что животное вставало на задние лапы — возможно, чтобы орудовать мощными передними лапами с острыми когтями.

Отпечатки человеческих ног в этом месте разделяют не обычные 60 сантиметров, а 80 и иногда все 100 — это значит, что люди очень быстро бежали за зверем. Петляющий путь ленивца, человеческие отпечатки поверх звериных и расстояние между отпечатками человеческих стоп — все это может указывать на то, что на этом месте развернулась драматическая погоня, но не все ученые готовы сделать такой вывод. «Мы видим здесь доказательство того, что люди и представители мегафауны жили в одно и то же время и ходили одними тропами», — считает Энтони Барановский, палеонтолог из Стэнфорда, не участвовавший в исследовании. Люди могли просто пробежать по следам ленивца, считает ученый.