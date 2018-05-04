Батутный парк, кинотеатр и скалодром предлагает сделать из старого аэропорта ростовчанка

Светлана Лапшина опубликовала свою петицию на портале «Активный ростовчанин». Женщина предлагает сделать из здания старого аэропорта Ростова детский развлекательный центр и обосновывает необходимость отсутствием мест для отдыха.

«Ближайший кинотеатр «Большой» находится на Красноармейской/Кировском, ближе ничего нет. Торговых центров с продуктами и другими товарами рядом много, а детей сводить некуда», — пояснила Светлана.

Она уверена, что кинотеатр станет отличным вариантом проведения досуга, а здание аэропорта точно отвечает всем требования безопасности. Есть и положительный опыт других городов. Ростовчанка рассказывает, что опыт можно перенять у северной столицы.