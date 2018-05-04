«Умный город» начнется с «умного домофона»

Российские конструкторы-оборонщики обещают уже в конце 2018 года установить в столичных домах уникальные высокотехнологичные устройства.

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать комплексную программу «Умный город», которая станет логическим продолжением предыдущих, уже реализованных в столице инновационных проектов.

— Конечно, мы достигли многого, но жизнь меняется, появляются новые технологии, поэтому нам нужно выходить на новый уровень развития электронных сервисов и услуг, — сказал Сергей Собянин. — Сегодня можно уже говорить не об отдельных услугах, а о создании комплексной программы «Умный город», которая охватывала бы все стороны нашей жизни.

Внедрение технологий «умного города», «умного дома» и «умного микрорайона» позволит создать новую городскую среду. Главная задача программы — повышение качества жизни москвичей за счет широкого применения современных информационных технологий. В требованиях на проектирование домов по программе реновации также учтены решения смарт-стандарта, что позволит в дальнейшем интегрировать построенное жилье в пространство «умного города».

Возможно, самой «первой ласточкой» станет система «Умный домофон». На сайте государственной корпорации «Ростех» , предприятия которой в первую очередь работают на оборону страны, появилось сообщение о том, что в Москве первые такие высокотехнологичные устройства могут появиться уже в конце нынешнего года. Разработанная специалистами «Ростеха» система сейчас проходит финальные испытания по интеграции с системами московских городских служб экстренного реагирования, муниципальных и управляющих компаний, Почтой России и охранными предприятиями. Технология, созданная в рамках проекта «Умный город», призвана повысить уровень безопасности горожан и создать более комфортные условия проживания.

«Умный домофон», получивший рабочее название «Город 77», оснащен цветным дисплеем диагональю 4,5 дюйма и широкоформатной IP FullHD камерой с функцией распознавания лиц. Это позволяет автоматически открывать дверь без ключа при подходе жильца к подъезду, а также отслеживать визиты посторонних. Также москвичи смогут открывать дверь мобильным телефоном с помощью технологии G-Open (аналог Apple Pay). Для дополнительной идентификации личности перед открытием замка может быть применена технология распознавания отпечатков пальцев IDTouch. Такая система надежно защитит подъезды от мошенников с так называемыми ключами-«вездеходами». При этом для служб экстренного реагирования — «скорой помощи», полиции, МЧС , будет обеспечен беспрепятственный доступ.

Домофон, подключенный к Интернету, объединен в единую сеть с охранно-пожарной сигнализацией, что позволяет устройству в автоматическом режиме сообщать в контактный центр экстренной службы о возможном возгорании и оповещать жителей дома об опасности. Кроме того, домофон сможет самостоятельно отправить заявку в диспетчерскую при недостаточном освещении подъезда, соберет показания с приборов учета электроэнергии и водоснабжения и проинформирует жителей о поступлении почтовой корреспонденции.

Синхронизация домофона с мобильными приложениями на iOS и Android позволит жильцам иметь доступ к данным в любой точке мира: принимать видеозвонки с домофона на телефон, открывать входную дверь с телефона, просматривать трансляции с камеры домофона в любой момент. В приложении жильцу также будет доступна информация о наличии почты, плановых объявлений ЖКХ или новых электронных счетов по его квартире за день, месяц и более ранние периоды.

«Умный домофон» позаботится и о безопасности детей: родители получат push-уведомления на телефон, когда ребенок выходит из подъезда или с территории двора. Личный транспорт жильцов также будет под защитой системы, которая незамедлительно уведомит владельца о попытке угона.

Среди функций, которые будут приятны владельцам «умного домофона» — автоматический вызов лифта на первый этаж при входе жильца на территорию дома или в подъезд, автоматическое открытие придомового шлагбаума при подъезде автомашины (при попадании телефона в зону действия BLE-маяка), получение новостей от управляющей компании напрямую — через приложение либо через мониторы в подъезде, лифте или квартире.

— Внедрение системы «Умный домофон» позволит обеспечить более комфортное и безопасное проживание в многоквартирных домах нашего мегаполиса. При этом оно не будет сопряжено с большими расходами, так как не требует полной замены существующего оборудования и отлично поддерживает системы открытия, уже установленные в московских подъездах, — отмечают в радиоэлектронном кластере «Ростеха».

Стоимость «Умного домофона» составит от 40 до 50 тысяч рублей. Для жильцов многоквартирных домов она будет делиться на количество квартир. При этом замены уже установленных в квартирах «трубок» не потребуется: устройство может унифицироваться с квартирным абонентским устройством любого производителя.

СПРАВКА

«Умный город» — экосистемный проект, направленный на повышение эффективности использования городской и региональной инфраструктуры в целях изменения качества жизни граждан и работы бизнеса. Управление городской средой с помощью системы «Умный город» позволяет автоматизировать и повысить эффективность административно-хозяйственного сектора, обеспечить энергоэффективность региона, повысить экологическую защиту территории, создать интеллектуальную транспортную и другую инфраструктуру, максимально комфортную для горожан и гостей города.

На страже безопасности — «Видеогард». Входящий в государственную корпорацию «Ростех» концерн «Автоматика» создает уникальную технологическую платформу «Видеогард», которая позволит объединить системы «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112». Разработка позволит сократить время реакции на экстренные ситуации и повысит безопасность граждан.

На платформе «Видеогард» возможно объединение всех экстренных городских служб, систем видеонаблюдения, «тревожных кнопок», установленных в квартирах и офисных помещениях, пожарно-охранных систем, комплексов экомониторинга, систем анализа дорожной ситуации и других. Это, как заявили в радиоэлектронном кластере «Ростеха», даст возможность создавать антикризисные центры, которые будут агрегировать всю информацию в одной точке.

Интеграционная платформа «Видеогард» может иметь различные сферы применения. В частности, использоваться в составе ситуационных центров и центров мониторинга в крупных и территориально-распределенных системах безопасности, начиная от отдельных элементов безопасности до полноценной системы класса PSIM (Physical Security Information Management), использоваться при решении задач класса «Безопасный город» и «Умный город», создавать системы городского видеонаблюдения и другие.

Согласно мировому опыту, использование PSIM в обслуживании городов позволяет ежегодно на 2-3 процента снизить количество преступлений, повысить эффективность работы правоохранительных органов и спасателей на 20 процентов, а также на 30 процентов повысить раскрываемость различных правонарушений.

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