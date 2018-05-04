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В детском саду на Ухтомской прошел фестиваль творчества
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В детском саду на Ухтомской прошел фестиваль творчества 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В корпусе дошкольного образования «Синяя птица» школы № 1228, расположенном на Ухтомской улице, с 24 по 27 апреля проходил одноименный фестиваль детского творчества. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В фестивале приняли участие 30 наших воспитанников. Они выступали в номинациях «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Изобразительное творчество». В пятницу, 27 апреля, прошли торжественная церемония награждения участников и гала-концерт победителей. Все участники фестиваля были отмечены почетными грамотами, медалями и призами, — сообщил представитель администрации.
Также сотрудник учреждения поблагодарил родителей за переживания и поддержку конкурсантов и пригласил желающих принять участие в фестивале «Синяя птица» в следующем году.
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