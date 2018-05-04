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МЧС: паводок пошел на спад, есть шанс, что пляжи откроют вовремя
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МЧС: паводок пошел на спад, есть шанс, что пляжи откроют вовремя 

Волга Ньюс 1 час назад
Благодаря тому, что в апреле было по ночам холодно, а днем — тепло, неожиданностей удалось избежать.
В этом году подтопило несколько низководных мостов и населенных пунктов, в том числе Тимофеевку и Нижнее Санчелеево. В последнем до сих пор вода не ушла с 30 участков, также частично подтоплен полуостров Копылово.
В соцсетях 4 мая распространились фотографии подтопленного СНТ в селе Выселки Ставропольского района, однако за помощью оттуда к спасателям никто не обращался. Чтобы удостовериться в этом, глава областного МЧС при журналистах «с пристрастием» допросил дежурного.
"Не верьте всему, что пишут в интернете, бывало, что мы приезжали на место, и ситуация оказывалась вовсе не такой критической, как ее обрисовывали в соцсетях, — констатировал начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. — Некоторые жители даже отказывались покидать свои дома, несмотря ни на что".
По данным ведомства, паводок-2018 был чуть больше средних многолетних значений, но максимального уровня так и не достиг и уже не достигнет. ГЭС начала сокращать сбросы воды. Напомним, максимальный сброс был 27 тыс. кубометров воды в секунду. К 12 мая их уменьшат до 12 000.
Вода в Волге в районе Самары в пик сбросов превысила уровень 32 метра, до конца мая она должна опуститься до 28-29 метров. По мнению начальника регионального МЧС, это позволит открыть самарские пляжи, как обычно, в районе 15–20 июня.
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