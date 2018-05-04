Зеркало разбилось от «чёрной энергии»: южноуралец отдал лжецелительнице 200 тысяч

Челябинской области пенсионер отдал лжецелительнице 200 тысяч рублей. После проведения последнего сеанса мужчине предложили оплатить зеркало, разбившееся из-за его «черной энергии». Только тогда он заподозрил неладное и обратился в полицию.

76-летний житель Южноуральска увидел по телевизору объявление о целительнице, которая помогает избавиться от болезней. Когда он позвонил по указанному номеру телефона, ему ответила девушка, представившаяся помощником «целительницы», и сообщила, что для проведения сеанса необходимо перечислить аванс. Мужчина согласился и за несколько «лечебных» процедур с приобретением амулетов перевел более 200 тысяч рублей. После проведения последнего сеанса пенсионеру предложили возместить расходы за зеркало, которое разбилось из-за его «чёрной энергии». Он отказался, после чего телефон лжецелительницы перестал отвечать.

— По данному факту следственным отделом МО МВД России «Южноуральский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас полицейские пытаются выйти на след лжецелительницы.

Подобный случай произошел в Снежинске . Семейная пара лишилась четырёх миллионов рублей, поверив рекламе аферистов, обещавших исцеление.

Пожилые люди нередко становятся жертвами мошенников. Летом прошлого года ещё одна жительница Снежинска, 59-летняя женщина, отдала интернет-целительнице 146 тысяч рублей за избавление от бронхиальной астмы. В апреле этого года полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после обмана южноуральских пенсионеров, которым по завышенным ценам продавали фильтры для воды.

Зимой 2016 года в Челябинске был всплеск активности коммивояжеров, которые продавали старикам датчики утечки газа. Тогда в редакцию 74.ru обратились родственники двух пенсионерок, отдавших за приборы почти 14 тысяч рублей. По словам бабушек, продавцы убедили их, что установка таких устройств обязательна. В начале апреля странные фирмы возобновили «рекомендательную» проверку газового оборудования в квартирах.

В начале прошлого года в Челябинской области активизировались фирмы, незаконно предлагающие жителям сменить приборы энергоучёта. Злоумышленники действовали якобы от имени «Челябэнергосбыта» , но на самом деле никакого отношения к этой организации не имели.

Осенью 2017 года в редакцию обратился пенсионер из Копейска , который оказался должником перед банком после того, как в его квартире «бесплатно» установили фильтры для воды. С такой же проблемой столкнулась 80-летняя Галина Уткина из Копейска — ей установили фильтр для воды за 50 тысяч рублей.

О том, как не увязнуть в сомнительном кредите, читайте в материале 74.ru.

Оригинал материала: https://chelyabinsk.74.ru/text/criminal/421772189315086.html