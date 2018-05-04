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В парке «Кузьминки-Люблино» стартовал проект «Московское долголетие»
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В парке «Кузьминки-Люблино» стартовал проект «Московское долголетие» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Первые секции в рамках проекта «Московское долголетие» начали работу на природной территории «Кузьминки-Люблино». Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Мосприроды Мария Антонова.
— Несомненно, занятия на свежем воздухе — отличный способ поддержать здоровье и зарядиться положительными эмоциями. Это могут подтвердить участники секции скандинавской ходьбы, которые с радостью выполняют все упражнения и бодро шагают по парку. Сотрудники Мосприроды стараются построить маршруты таким образом, чтобы дать участникам и пищу для ума: показывают природные и исторические достопримечательности парка, рассказывают о флоре и фауне, — добавила Мария Антонова.
По ее словам, в ближайшее время список секций планируется расширить. (мю)
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