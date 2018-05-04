В парке «Кузьминки-Люблино» стартовал проект «Московское долголетие»

Первые секции в рамках проекта «Московское долголетие» начали работу на природной территории «Кузьминки-Люблино». Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Мосприроды Мария Антонова

— Несомненно, занятия на свежем воздухе — отличный способ поддержать здоровье и зарядиться положительными эмоциями. Это могут подтвердить участники секции скандинавской ходьбы, которые с радостью выполняют все упражнения и бодро шагают по парку. Сотрудники Мосприроды стараются построить маршруты таким образом, чтобы дать участникам и пищу для ума: показывают природные и исторические достопримечательности парка, рассказывают о флоре и фауне, — добавила Мария Антонова.

По ее словам, в ближайшее время список секций планируется расширить. (мю)