Ещё
«Интерфакс» сообщил о резком сокращении UC Rusal экспорта алюминия из-за санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Интерфакс» сообщил о резком сокращении UC Rusal экспорта алюминия из-за санкций 

Ведомости 58 минут назад
Заводы UC Rusal Олега Дерипаски после объявления санкций против компании в апреле 2018 г. сократили экспорт алюминия к апрелю прошлого года на 68%, по сравнению с мартом экспорт упал на 70%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы «Российских железных дорог».
В то же время, по данным агентства, отгрузка алюминия с заводов UC Rusal в России в апреле выросла на 25% к марту, а импорт глинозема увеличился на 5%.
В середине апреля гендиректор «Трансконтейнера» Петр Баскаков рассказывал о приостановке UC Rusal по собственной инициативе экспорта алюминия подвижным составом: было запланировано перевезти 3000 контейнеров с продукцией компании, но в реальности в путь отправилось только 700.
Из перевозимой «Трансконтейнером» продукции UC Rusal примерно две трети поставляется за рубеж, остальная часть — на внутренний рынок и в страны СНГ. В железнодорожном операторе подчеркивали, что ситуация с санкциями не повлияла на оплату контрактов, поскольку минфин США разрешил завершить расчеты с компаниями из черного списка по ценным бумагам до 7 мая и закрыть контракты до 5 июня (затем сроки были продлены до 6 июня и 23 октября соответственно. — «Ведомости»).
Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, сообщал также о приостановке перевозок продукции UC Rusal в крытых вагонах «Первой грузовой компании» (ПГК). ПГК сама отказалась от перевозок, уточнял другой собеседник. Один из источников рассказывал, что UC Rusal «перезагружается» с точки зрения маршрутов перевозок. По его словам, было остановлено менее 50% всех заказов.
О резком снижении UC Rusal экспорта в апреле «Ведомостям» рассказывал бывший сотрудник компании и знакомый с менеджерами человек. Оба говорили, что компания не снижает производства — невостребованный алюминий идет на склад.
Объявленные 6 апреля санкции закрывают для UC Rusal американский рынок, а контрагентам из других юрисдикций запрещаются существенные транзакции в пользу компании под угрозой самим оказаться под санкциями. Партнеры начали отказываться от UC Rusal, а лондонская биржа металлов прекратила торговлю алюминием российской компании. Японские сырьевые трейдеры попросили UC Rusal прекратить отгрузку продукции. Санкции против UC Rusal вызвали недовольство европейских компаний. The Wall Street Journal сообщала о просьбе министра финансов Германии Олафа Шольца к властям США освободить немецкий бизнес от соблюдения санкционного режима.
Правительство России пообещало попавшим под санкции компаниям поддержку. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров допускал возможность госзакупок продукции UC Rusal. В то же время 25 апреля он говорил, что «на сегодняшний день пока такой задачи не стоит с учетом того, что продукция Rusal продолжает отгружаться на экспорт». «Будет возникать соответствующий запрос, будем рассматривать оперативно», — обещал он.
Ведомости: последние новости
UC Rusal сообщил о выплате купона по евробондам Медведев поручил начать испытания беспилотников на трассе Москва - Петербург ФСБ провела обыски у заместителей главы Серпуховского района
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские истребители сопроводили российский самолет86
В Крыму задержали украинское судно395
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов63
Россия отказалась от союзов с Китаем302
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту72
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение