«Интерфакс» сообщил о резком сокращении UC Rusal экспорта алюминия из-за санкций

В то же время, по данным агентства, отгрузка алюминия с заводов UC Rusal в России в апреле выросла на 25% к марту, а импорт глинозема увеличился на 5%.

В середине апреля гендиректор «Трансконтейнера» Петр Баскаков рассказывал о приостановке UC Rusal по собственной инициативе экспорта алюминия подвижным составом: было запланировано перевезти 3000 контейнеров с продукцией компании, но в реальности в путь отправилось только 700.

Из перевозимой «Трансконтейнером» продукции UC Rusal примерно две трети поставляется за рубеж, остальная часть — на внутренний рынок и в страны СНГ. В железнодорожном операторе подчеркивали, что ситуация с санкциями не повлияла на оплату контрактов, поскольку минфин США разрешил завершить расчеты с компаниями из черного списка по ценным бумагам до 7 мая и закрыть контракты до 5 июня (затем сроки были продлены до 6 июня и 23 октября соответственно. — «Ведомости» ).

Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, сообщал также о приостановке перевозок продукции UC Rusal в крытых вагонах « Первой грузовой компании » (ПГК). ПГК сама отказалась от перевозок, уточнял другой собеседник. Один из источников рассказывал, что UC Rusal «перезагружается» с точки зрения маршрутов перевозок. По его словам, было остановлено менее 50% всех заказов.

О резком снижении UC Rusal экспорта в апреле «Ведомостям» рассказывал бывший сотрудник компании и знакомый с менеджерами человек. Оба говорили, что компания не снижает производства — невостребованный алюминий идет на склад.

Объявленные 6 апреля санкции закрывают для UC Rusal американский рынок, а контрагентам из других юрисдикций запрещаются существенные транзакции в пользу компании под угрозой самим оказаться под санкциями. Партнеры начали отказываться от UC Rusal, а лондонская биржа металлов прекратила торговлю алюминием российской компании. Японские сырьевые трейдеры попросили UC Rusal прекратить отгрузку продукции. Санкции против UC Rusal вызвали недовольство европейских компаний. The Wall Street Journal сообщала о просьбе министра финансов Германии Олафа Шольца к властям США освободить немецкий бизнес от соблюдения санкционного режима.