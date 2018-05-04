Храм священномученика Василия разыскивает активистов

При храме священномученика Василия, протоиерея Московского в Конькове создана молодежная организация «Васильев свет». В настоящее время разыскиваются новые активисты.

Чтобы стать полноправным членом молодежного объединения, необходимо заполнить анкету, которая находится в свечном ящике. Форму анкеты можно найти и на официальном сайте храма священномученика Василия. Все вопросы можно задать Фролову Дмитрию по телефону: 8 (929) 586-48-47).

Встречи молодежного объединения «Васильев свет» проходят по средам. Молодые люди собираются в трапезной на чаепитие, во время которого они знакомятся с новыми участниками и обсуждают текущие дела и планы работы на будущее вместе с настоятелем.