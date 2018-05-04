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Храм священномученика Василия разыскивает активистов
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Храм священномученика Василия разыскивает активистов 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
При храме священномученика Василия, протоиерея Московского в Конькове создана молодежная организация «Васильев свет». В настоящее время разыскиваются новые активисты.
Чтобы стать полноправным членом молодежного объединения, необходимо заполнить анкету, которая находится в свечном ящике. Форму анкеты можно найти и на официальном сайте храма священномученика Василия. Все вопросы можно задать Фролову Дмитрию по телефону: 8 (929) 586-48-47).
Встречи молодежного объединения «Васильев свет» проходят по средам. Молодые люди собираются в трапезной на чаепитие, во время которого они знакомятся с новыми участниками и обсуждают текущие дела и планы работы на будущее вместе с настоятелем.
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