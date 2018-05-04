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Велопробег «Дорогами Победы» стартует в Куркине
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Велопробег «Дорогами Победы» стартует в Куркине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Праздник Великой Победы в районе Куркино отметят традиционным велопробегом «Дорогами Победы». Участники памятного велопарада встретятся на Ландышевой улице и проследует к мемориалам района, где неравнодушные москвич почтят память павших воинов. У мемориала пройдет памятный митинг с возложением цветов.
— Колонна велосипедистов соберется у школы №1985 и проследует к памятнику «Защитникам отечества, села Куркино, деревень Юрово и Машкино Московского уезда», — рассказали в управе района.
Велопарад состоится 7 мая. Сбор участников в 11.00 на Ландышевой улице, дом 8. Принять участие в акции приглашаются все желающие.
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