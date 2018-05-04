Велопробег «Дорогами Победы» стартует в Куркине

Праздник Великой Победы в районе Куркино отметят традиционным велопробегом «Дорогами Победы». Участники памятного велопарада встретятся на Ландышевой улице и проследует к мемориалам района, где неравнодушные москвич почтят память павших воинов. У мемориала пройдет памятный митинг с возложением цветов.

— Колонна велосипедистов соберется у школы №1985 и проследует к памятнику «Защитникам отечества, села Куркино, деревень Юрово и Машкино Московского уезда», — рассказали в управе района.

Велопарад состоится 7 мая. Сбор участников в 11.00 на Ландышевой улице, дом 8. Принять участие в акции приглашаются все желающие.