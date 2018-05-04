Ялта-45: Семь интересных фактов о Ялтинской конференции

Зима 1945 года, Ялта. На высшем уровне готовится встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции. Спецслужбы союзников разрабатывают план по охране Сталина, Рузвельта и Черчилля. И не зря: стало известно, что в городе планируется теракт. Смотрите 7 мая в 17.15 на телеканале «МИР» фильм «Ялта-45».

А знаете ли вы, как называлась операция по обеспечению безопасности лидеров «Большой тройки», почему ванну для Рузвельта перекрашивали семь раз и зачем Черчилль после конференции отправился в Севастополь ? Об этих и других малоизвестных подробностях исторических событий 1945 года в Крыму — в материале «МИР 24».

Ялтинская конференция «Большой тройки» — руководителей СССР, Великобритании США — сыграла колоссальную роль в истории послевоенного мироустройства. Вторая мировая война фактически подходила к концу, и в центре внимания лидеров трех ведущих мировых держав того времени оказались вопросы послевоенного раздела мира. Именно на Ялтинской конференции были решены такие важные вопросы, как границы Польши и Советского Союза и создание независимых государств на Балканах, границы зон оккупации Германии и меры по ее максимальному ослаблению, условия вступления СССР в войну с Японией и судьба военнопленных и перемещенных лиц.

В отличие от Тегеранской конференции 1943 года, на которой все три страны выступали примерно в одинаковой роли, Ялтинская стала фактическим триумфом Советского Союза. Начать хотя бы с места проведения высокой встречи. Первоначально главы США и Великобритании предлагали встретиться в Шотландии — месте, равно удаленном и от американских, и от советских берегов. Сталин отказался от шотландского плана — как гласит легенда, потому что не хотел ехать к «мужчинам в юбках». В действительности же советский руководитель прекрасно понимал, что именно его страна, чья армия уже стояла в сотне километров от Берлина, вправе диктовать свои условия.

Он сделал все, чтобы американский и британский руководители своими глазами увидели те катастрофические разрушения, которым немцы подвергли советские города и села. Это давало Сталину существенный козырь в переговорах о репарациях — и как показало время, это был правильный шаг. После Шотландии в качестве места встречи предлагались — из тех же соображений — Рим , Александрия, Иерусалим , Афины и даже Мальта , но все эти идеи были отвергнуты Москвой в пользу Крыма. И союзники пошли на уступки.

Всего два месяца понадобилось Советскому Союзу на то, чтобы организовать встречу в Ялте — несмотря на то, что Крым был так же разорен, как и все остальные оккупированные территории СССР. Операция по проведению встречи по инициативе Уинстона Черчилля получила два кодовых названия. «Аргонавты», поскольку себя и президента США британский премьер сравнил с аргонавтами, плывущими к берегам Крыма за новым золотым руном. И «Остров» — в целях конспирации, с намеком на Мальту.

За 60 дней нескольким сотням рабочих со всей страны, которыми руководили офицеры НКВД и НКГБ, а также оперативникам, контрразведчикам и военным, удалось сделать все, чтобы проведение Ялтинской конференции стало не просто возможным, но и продемонстрировало возможности СССР по послевоенному восстановлению. И нужный эффект был достигнут!

Как маршал Сталин продемонстрировал, кто в Ялте главный

Фото: wikipedia.org / общественное достояние

Встречу в Ялте и британский премьер Уинстон Черчилль, и американский президент Франклин Рузвельт рассматривали как возможность прежде всего добиться от советского лидера Иосифа Сталина уступок в вопросе военной поддержки операций войск США и Великобритании в Германии. К февралю 1945 года именно Красная армия добилась наиболее внушительных результатов, подойдя почти к самому Берлину, тогда как союзники были куда дальше и испытывали большие трудности.

Понимали союзники и то, что, согласившись на встречу в Ялте, они поставили себя в положение приглашенных гостей, которые во многом зависят от хозяина. Чтобы подчеркнуть это, маршал Сталин сначала не поехал встречать прибывавших на аэродром в городе Саки высоких гостей, а когда Рузвельт, и сам недовольный таким нарушением протокола, и по просьбе Черчилля выразил советскому лидеру свое неудовольствие, тот дал понять, что долгая затяжка с открытием второго фронта и безусловное лидерство СССР в продвижении к Берлину и разгроме Германии дают ему такое право. Кстати, на первую официальную встречу втроем 4 февраля Сталин демонстративно опоздал — единственный раз за всю Ялтинскую конференцию. И этот намек союзники тоже поняли правильно.

Разграбленные крымские дворцы обставляли заново

Фото: wikipedia.org / общественное достояние

Двухлетняя оккупация Крыма немецкими войсками дорого обошлась полуострову — в том числе и в самом прямом смысле. Когда Ялта уже была выбрана в качестве места встречи, и начались инспекторские поездки по крымским дворцам, выяснилось, что дворцы эти в полном смысле слова ободраны фашистами до голых стен. В частности, в Ливадийском дворце, который должен был стать главным местом переговоров, не осталось даже тканевых обоев на стенах и медных ручек на дверях — все вывезли «сверхчеловеки» в немецкой форме. Поэтому обстановку в Ливадийском, Юсуповском и Воронцовском дворцах пришлось собирать буквально с бору по сосенке — со всего Советского Союза. Как вспоминал один из очевидцев тех событий, из Москвы в Крым эшелонами везли мебель и предметы обстановки, ковры и ковровые дорожки, кухонную утварь и дорогие сервизы.

Что такое операция «Долина»

Под таким кодовым названием проходила операция по обеспечению проживания и безопасности участников Ялтинской конференции. Для восстановления разрушенных дворцов, ремонта крымских дорог, ведущих в Ялту от аэродрома Саки (там приземлялись самолеты Рузвельта и Черчилля) и Симферополя (туда поездом из Москвы приезжал Сталин), а также для решения других бытовых вопросов были задействованы порядка 2500 рабочих, половину из которых сразу «бросили» в Ливадию . В мероприятиях по обеспечению безопасности участвовали около тысячи только оперативников НКВД и НКГБ Крымской АССР, не считая подразделений войск по охране тыла и других воинских частей. В течение двух недель поблизости от места проведения конференции не осталось ни одного немецкого военнопленного, а в конце января в радиусе 30 км от Ливадийского дворца выселили все местное население.

На Южном берегу за месяц провели 287 оперативных мероприятий, проверив более 67 тысяч человек и задержав почти 400, а также изъяв 267 винтовок, 1 пулемет, 43 автомата, 49 пистолетов, 283 гранаты и 4186 патронов. Кроме того, к началу конференции в Черном море у берегов Ялты выстроили тройное кольцо из боевых кораблей, задействовали около 300 боевых самолетов, а место проведения встречи прикрывали на суше два круглосуточных кольца охраны, к которым ночью добавлялось третье.

Как Ливадийский дворец стал главным местом встречи «Большой тройки»

Фото: wikipedia.org / общественное достояние

Хотя дворцов в Крыму, в том числе и в окрестностях Ялты, хватает, к конференции готовили только три из них. В Юсуповском разместили советскую делегацию, в Воронцовском в Алупке — британскую, а Ливадийский отвели американцам. И хотя дипломатический протокол требует, чтобы местом переговоров была нейтральная территория, все основные мероприятия конференции с самого начала планировалось проводить «дома» у президента США Франклина Делано Рузвельта.

Связано это было прежде всего с тем, что американский президент передвигался исключительно в инвалидной коляске, страдая от давнего заболевания полиомиелитом. Организация постоянных переездов Рузвельта заняла бы дополнительное время и плохо сказалась бы на его самочувствии, что тоже входило в противоречие с дипломатическим протоколом. В итоге из двух нарушений решили выбрать меньшее и встречаться там, где было удобно лидеру США.

Как ванную для Рузвельта семь раз перекрашивали

Фото: wikipedia.org / общественное достояние

Документальных подтверждений этому факту не осталось, однако очевидцы событий января 1945 года уверенно рассказывали о нем. На последнем этапе подготовки к конференции в доводке помещений, отведенных для лидеров «Большой тройки», участвовали британские и американские специалисты.

Инспекторам из США показалось, что выбранный советскими рабочими колер краски, которой покрыли стены ванной возле апартаментов Франклина Рузвельта, плохо сочетается с видом на Черное море. В итоге, чтобы добиться нужного оттенка, ванную комнату перекрашивали семь раз. И судя по всему, все-таки сумели угодить вкусам самого знаменитого лидера США ХХ века. Собираясь домой, Рузвельт поделился со Сталиным своими планами после отставки выкупить Ливадийский дворец и поселиться в нем на пенсии.

Почему Уинстон Черчилль улетел из Крыма последним

Фото: wikipedia.org / общественное достояние

Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт уехали из Ялты одновременно — на следующий день после окончания Ялтинской конференции. Лидер СССР на автомобиле добрался до Симферополя и оттуда отправился в Москву на поезде, а президент США 12 февраля вылетел с аэродрома Саки на самолете С-45 и в сопровождении шести истребителей отправился в Каир

А вот британский премьер задержался в Крыму еще на двое суток, успев добраться до Севастополя. Причиной тому стал визит Уинстона Черчилля в Балаклаву, точнее, в Альминскую долину, где в середине осени 1854 года атака британской легкой кавалерии стоила жизни представителям многих аристократических родов Великобритании. Были среди них и герцоги Мальборо, предки Уинстона Черчилля. А обещание организовать ему визит в Балаклаву было одним из аргументов в пользу проведения конференции в Ялте.

Как у Сталина перед конференцией остался всего один переводчик

Фото: wikipedia.org / общественное достояние

В течение всей Великой Отечественной войны на международных встречах Иосифу Сталину оказывали помощь два переводчика — Владимир Павлов и Валентин Бережков. В ходе операции «Долина» советская контрразведка проверяла и всех участников будущей встречи, не исключая переводчиков. Именно в ходе этой проверки вскрылся тот факт, что родители переводчика Бережкова остались на оккупированной территории — в Киеве.

Но этим дело не ограничилось: несмотря на все усилия самого Валентина Бережкова найти своих родных, успеха он не достиг, из чего контрразведчики сделали вывод, что его родители могли покинуть город вместе с отступающими немцами (много позже выяснилось, что они уехали из города еще в 1943 году). Этого оказалось достаточно, чтобы отстранить переводчика от участия в конференции, и в Ялту со Сталиным отправился только Владимир Павлов.

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