МИД КНР сравнил односторонний подход и протекционизм с самоизоляцией

КНР Хуа Чуньин. Пекин, 4 мая / Синьхуа / — Односторонний подход и протекционизм — «это ничто иное, как возведение вокруг себя изоляционной стены», заявила в пятницу официальный представитель МИД

На очередной пресс-конференции дипломата попросили прокомментировать открытое письмо Национального союза налогоплательщиков США президенту страны Дональду Трампу и Конгрессу. Отмечается, что в письме, под которым поставили подписи свыше 1100 экономистов, как «ошибка» оценено повышение импортных тарифов, которое повлечет за собой не только подорожание товаров для американцев, но и негативные последствия для международных отношений. Экономисты предостерегли американскую администрацию от протекционистских мер, действовавших в США во время Великой депрессии, и повторения ситуации 1930 года.

"Все, наверно, обратили внимание, как в последнее время в международном сообществе все чаще стали звучать призывы к тому, чтобы американская сторона уважала Всемирную торговую организацию и соблюдала многосторонние правила. При этом в самих США все больше людей стали открыто высказываться против протекционистских мер", — сказала Хуа Чуньин.

Открытое письмо, в котором американские экономисты раскрыли сущность и возможные негативные последствия повышения таможенных пошлин, в очередной раз дает понять, что односторонний подход и протекционизм «не соответствует законам рынка, не соответствует международным правилам, в конечном итоге навредит и себе, и другим», подчеркнула Хуа Чуньин. -0-