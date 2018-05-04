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МИД КНР сравнил односторонний подход и протекционизм с самоизоляцией
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МИД КНР сравнил односторонний подход и протекционизм с самоизоляцией 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 4 мая /Синьхуа/ — Односторонний подход и протекционизм — «это ничто иное, как возведение вокруг себя изоляционной стены», заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
На очередной пресс-конференции дипломата попросили прокомментировать открытое письмо Национального союза налогоплательщиков США президенту страны Дональду Трампу и Конгрессу. Отмечается, что в письме, под которым поставили подписи свыше 1100 экономистов, как «ошибка» оценено повышение импортных тарифов, которое повлечет за собой не только подорожание товаров для американцев, но и негативные последствия для международных отношений. Экономисты предостерегли американскую администрацию от протекционистских мер, действовавших в США во время Великой депрессии, и повторения ситуации 1930 года.
"Все, наверно, обратили внимание, как в последнее время в международном сообществе все чаще стали звучать призывы к тому, чтобы американская сторона уважала Всемирную торговую организацию и соблюдала многосторонние правила. При этом в самих США все больше людей стали открыто высказываться против протекционистских мер", — сказала Хуа Чуньин.
Открытое письмо, в котором американские экономисты раскрыли сущность и возможные негативные последствия повышения таможенных пошлин, в очередной раз дает понять, что односторонний подход и протекционизм «не соответствует законам рынка, не соответствует международным правилам, в конечном итоге навредит и себе, и другим», подчеркнула Хуа Чуньин. -0-
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