«Мы вам поможем», — говорили они: в миграционном центре в Уфе отключают электронную очередь

На днях я решила воспользоваться услугами многофункционального центра — нужно было подтвердить учетную запись на портале Госуслуг в Интернете. В зал организации в Сипайлово на улице Рыльского я вошла ровно в семь, и сразу ринулась к терминалу электронной очереди. До конца работы МФЦ оставался еще час, но аппарат встретил меня неприветливо: давать талончик отказался, предупредив, что доступны только талоны предварительной записи.

— Аппарат до конца рабочего дня выдавать талоны не будет — все специалисты заняты, — объяснила девушка на ресепшн.

— Вы уверены, что они еще целый час будут обслуживать пятерых клиентов? — я многозначительно кивнула на почти пустое помещение МФЦ.

— Если кто-то освободится, то вас обслужат, — сконфузилась работница.

— Так вот же у вас три работника ходят без дела? — напирала я — очень уж мне не хотелось снова сюда ехать через весь город.

Девушка недовольно фыркнула, позвонила руководству — меня приняли, потратив на нехитрые манипуляции 7 минут. За это время освободились еще два стола, но клиентов к себе специалисты не подозвали — стали перекладывать бумажки.

С такой же ситуацией столкнулись приехавшие в Башкирию на заработки мигранты. Как рассказал источник Ufa1, для того, чтобы получить патент, дающий право работать на территории республики, приезжие вынуждены штурмовать Миграционный центр неделями: после обеда здесь просто запирают входную дверь. Едем в Чесноковку проверять информацию.

Аппарат выдал определенное количество талонов и затих

«Очередь занимаем с семи утра»

В холле Центра в Чесноковке многолюдно. В ожидании своей очереди приехавшие из соседних государств работяги уныло кукуют по углам: одни спят прямо на полу, другие мнутся на лавочках у шести приемных окон, третьи у входа в здание устроили перекус с чебуреками.

— Я всю семью кормлю: жена, четверо детей, два внука… Очередь занимал с семи утра — был уже 64-м, — признается Одиль. — Позже приходить бессмысленно — не пройдешь…

Мужчина приезжает в Уфу уже седьмой год кряду. Работает трактористом, получает 25 тысяч рублей — это несметные богатства: в его родном Узбекистане 6 тысяч — потолок.

Мигранты практически живут в очередях

«Спасибо вам»

— Девушка, у вас аппарат не работает — талончик не дает, — жалуюсь я начальнику Центра.

Энергичная сотрудница по имени Регина представляется начальником Центра, подходит ближе и бросает полный укоризны взгляд на терминал. Предчувствуя заварушку, мигранты обступают нас плотным кольцом.

— Нет, здесь все в порядке, — осмотрев терминал, объясняет Регина. — Видите ли, электроника автоматически высчитывает количество заявителей в очереди, соотносит с количеством работающих специалистов, окон и рабочего времени, как во всех операционных залах МФЦ. То есть компьютер рассчитывает глубину загрузки — сколько времени требуется на одного человека, и сколько заявителей мы успеем принять до конца рабочего дня. Вот сейчас времени 12:15 — выдано уже 144 талона — лимит уже исчерпался, и мы физически до конца дня принять заявителей больше не сможем. На каждого заявителя по регламенту закладывается 45 минут. Если по каким-то причинам мы разгрузимся быстрее, то обязательно терминал включится.

Регина старалась доходчиво объяснить, почему же аппарат не работает

— То есть все эти ребята, — я киваю на мигрантов, не получивших заветный талон, — будут вынуждены прийти завтра?

— Да, желательно, — кивает Регина.

— Вы хоть покажите этот терминал в деле, — предлагаю я начальнику.

Регина вздыхает, берет документы у какого-то парня — он быстрее других сориентировался в обстановке и сунул пачку ей прямо под нос, ловко щелкает по монитору — и парень становится счастливым обладателем талона № 145.

— Спасибо вам, спасибо, — сияя, шепчет он в мою сторону, пятится задом и теряется в толпе.

Сотрудники МФЦ решили продемонстрировать работу аппарата

«Почему мигрантов много? Наверное, сезон!»

Дальше Регина объясняет, какие услуги получают мигранты в этом Центре.

— К нам иностранный гражданин приходит уже с полным комплектом документов, дающим право на получение трудового патента. В комплекте — заявление с фотографией, документ, подтверждающий знание русского языка, договор медстрахования, три справки о том, что нет ВИЧ, нет инфекционных заболеваний, и что он — не наркоман, перевод паспорта, миграционная карта и документ о регистрации, — загибает пальцы специалист. — Девочки просто визуально проверяют, правильно ли все оформлено, и отправляют пакет и заявителей в отдел трудовой миграции.

Республиканский государственный Миграционный центр в поселке Чесноковка открыли чуть больше года назад — специально, чтобы разгрузить работу отдела ФМС, он находится на улице Зеленогорской. Но легче от этого не стало: из-за ленивого аппарата электронной очереди в Чесноковке отделение в Сипайлово мигранты буквально оккупировали, ежедневно во дворе дожидаются приема до 500 трудяг. Жители многоэтажки поблизости настолько устали от толпы, что даже обращались в Ufa1 с жалобой.

Кстати, жалоба подействовала. Это заметили даже вахтеры Центра в Чесноковке.

— Вот сейчас народ повалил — прямо толпы, — поведал по секрету охранник в камуфляжке. — А дней 10 назад было совсем тихо: до обеда человек 10-15 примут и все. Сейчас почему мигрантов много? Наверное, сезон!

В очереди люди томятся часами

Особый контингент

Как рассказала представитель пресс-службы МФЦ «Мои Документы» Регина Фаткуллина, их организация никакого отношения к полиции не имеет, а является посредником между органами МВД и трудовыми мигрантами, и просто помогает с оформлением бумаг.

— В миграционном отделе МВД такие же очереди, как у нас. Единственное, там здание находится вблизи жилых домов, в этом и проблема. Да, у нас электронная очередь и терминал сам отключается. Но со временем он снова может включиться. Такого, чтобы выключился в обед и больше не включился, не бывает, — рассказала Регина. — Мы работаем над тем, чтобы увеличить количество работающих окон. Но это дополнительные затраты — оргтехника, сотрудники. Планируем привлечь к нам и сотрудника МВД — чтобы сразу проверял всех по базе. Работа с мигрантами сложная. Начнем с того, что не все имеют справку об отсутствии заболеваний — девочкам приходится работать в масках.

В МФЦ девушки стараются обслужить всех

«Все работают по-разному»

В московском Центре Госуслуг, куда Ufa1 обратился с просьбой прокомментировать работу терминалов, помочь ничем не смогли.

— Мы бы с удовольствием, но в нашей компетенции только центры госуслуг Москвы . В каждом регионе работа многофункциональных центров устроена по-разному, — ответили в пресс-службе Московского Центра. — Например, в Москве миграционные центры — это отдельная структура, не относящаяся к МФЦ — там работают сотрудники Управления по вопросам миграции МВД. Поэтому, к сожалению, не сможем вам помочь.

За тем как продвигается очередь можно увидеть на табло