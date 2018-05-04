Эксперты назвали причины, мешающие развитию электроэнергетики в России

В настоящее время в России идет обсуждение программы модернизации электроэнергетики, в центре которой находится тепловая генерация. Особое место в этом обсуждении занимает когенерация — технология совместного производства тепловой и электрической энергии в едином цикле.

С 1995 года по настоящее время общее производство тепловой энергии в РФ сократилось более чем на 25%, а производство тепла на ТЭЦ — на 19%. Производство электроэнергии в стране постепенно растет, но отпуск на ТЭЦ сократился на 4% с 2010 года. Эксперты центра отмечают, что тенденция к уменьшению использования ТЭЦ в производстве тепло— и электроэнергии указывает на постепенное снижение загрузки мощностей, что вместе с устареванием оборудования неминуемо ведет к повышению удельных издержек, и в конечном итоге, приводит к росту тарифной нагрузки на потребителей.

По мнению экспертов центра, в условиях снижения темпов роста спроса на электрическую и тепловую энергию строительство новых ТЭЦ приобретает актуальность только в случае экономически выгодного замещения существующих котельных или старых ТЭЦ новыми.

Что же касается перехода к механизму оплаты тепловой энергии по методу альтернативной котельной, который должен способствовать привлечению инвестиций в отрасль, то он может быть замедлен из-за несогласованности действий региональных и муниципальных властей, говорят эксперты.

Общая установленная мощность когенерационных установок в мире в 2016 году достигла 755,2 ГВт. К 2025 году мощности когенерации в мире могут возрасти до 972 ГВт (увеличиваясь ежегодно на 2,8%). Традиционным рынком когенерации является Европа, при этом основной прирост мощностей ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе.