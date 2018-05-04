Штраф, наложенный УФАС Подмосковья на совет депутатов поселка Деденево, признали законным

Арбитражный суд признал законным постановление Московского областного УФАС о привлечении совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского района к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области

Ранее ведомство направило в адрес совета депутатов мотивированный запрос о предоставлении сведений и документов, в рамках рассмотрения поступившего в управление обращения.

«Совет депутатов не представил запрашиваемую информацию и документы в установленный срок, что послужило основанием для вынесения постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Не согласившись с указанным постановлением, совет депутатов обратился в суд», — говорится в сообщении.

Десятый арбитражный апелляционный суд отказал совету депутатов в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления областного антимонопольного ведомства.