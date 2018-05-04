Костромские студенты-патриоты украли флаги, чтобы достойно выйти на парад 9 мая

Пятеро костромских студентов c гордостью прошли с флагами по шоссе, узнал KOSTROMA.TODAY. Патриотическая акция удалась бы, если бы не одно «но» — символику они украли.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального УМВД , вечером 3 мая патрульный экипаж полиции обратил внимание на стройную колонну из пяти человек. Молодые люди шли с флагами. Полицейские решили поинтересоваться, что это за демонстрация.

Во время разговора выяснилось, что участники патриотической акции — студенты одного из колледжей. Полицейским юноши рассказали, что флаги сняли с фонарного столба. После небольшого шествия они хотели отнести их домой, чтобы потом выйти на парад 9 мая.

Все студенты были трезвые.

Флаги у юных «патриотов» все-таки забрали. Сейчас в полиции решается вопрос о привлечении студентов к административной ответственности. За мелкое хищение им грозит штраф в размере пятикратной стоимости украденного или арест до 15 суток.

Так что на парад они могут вообще не попасть.