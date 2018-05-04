Сотрудники Korean Air устроили демонстрацию против руководства компании

Последней каплей, переполнившей чашу терпения сотрудников, стал скандал по поводу хамского поведения 35-летней Чо Хён Мин, которая до недавнего времени занимала один из ведущих постов в Korean Air на направлении маркетинга и рекламы.

Авиаперевозчик Korean Air, который, бесспорно, является одним из самых лучших и узнаваемых брендов Кореи , славясь своим безупречным уровнем обслуживания, снова страдает из-за промахов своих руководителей, которые входят в состав семьи основателя. Три года назад авиакомпанию сотряс громкий скандал с поведением Чо Хен А. Она является старшей дочерью президента концерна Hanjin Чо Ян Хо (в концрен входит и авиакомания). Тогда она занимала пост вице-президента Korean Air.

В декабре 2014 года по пути из Нью-Йорка Сеул она устроила дебош на борту лайнера авиакомпании, впав в бешенство из-за неподогретых соленых орешков. Она прибегла к рукоприкладству и нецензурной брани в отношении бортпроводнкиков, пользуясь служебным положением заставила самолет вернуться к терминалу и ссадила провинившихся сотрудников. Только вмешательство СМИ, твердая позиция пассажиров и активные действия общественных организаций не позволили замять скандал Korean Air и министерству транспорта . В итоге Чо получила условный срок и штраф. Инцидент получил огромный общественный резонанс, получив название «скандала с солеными орешками».

Однако несмотря на все это несколько недель назад в схожем стиле «отличилась» ее младшая сестра Чо Хен Мин, которая также находится в руководстве авиакомпании. В СМИ попали аудиофайлы и показания сотрудников по поводу ее хамского поведения, когда она с нецензурной бранью накинулась на одного из подчиненных, а потом бросила стаканом с водой. Этот скандал также пошел по сценарию трехлетней давности. На попытки замять инцидент и как-то «выкрутиться» массово отреагировали подчиненные. Как выяснилось, хамство, откровенная грубость, нецензурная брань, отношение к подчиненным как к слугам уже давно стали привычной практикой для этих двух дочерей.

Попытки президента концерна Чо Ян Хо как-то притушить огонь недовольства обещаниями окончательно и бесповоротно отстранить дочерей от работы не получили желаемого эффекта. В итоге на всю семью нашелся компромат. Директор концерна подозревается в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, его жена также уличена в хамском отношении к прислуге, сын Чо Вон Тхэ ранее был замешан в инцидентах с рукоприкладством. В настоящий момент полиция ведет расследование по поводу действий Чо Хен Мин, которая спровоцировала нынешний кризис, а также Чо Хен Хо и его жены Ли Мен Хи.

Вся эта ситуация всколыхнула рядовых сотрудников. По их словам, данный тип хамского поведения, когда к людям относились как к челяди, был типичен для всех из «первой семьи». В ряде рекламных компаний сотрудники заявили, что стали избегать брать проекты Korean Air, если в деятельность были вовлечены дочери президента концерна.

Сегодня в центре Сеула на ступенях Культурного центра имени короля Сечжона на площади Кванхванмун сотрудники Korean Air устроили массовую акцию протеста с требованиями отставки «семьи». Собралось около пятисот человек. Многие пришли в своей униформе — пилотов, бортпроводников, стюардесс. Из опасений последующих репрессий многие одели маски на лица, но заявили, что продолжат акции протеста. «Мы — не рабы, мы — не челядь у господ, мы — не собаки и не свиньи! Мы — люди!», «Грязно, но больше это терпеть нельзя! Чо Ян Хо и его дети — вон из руководства!», «Мы любим Korean Air, но с таким руководством больше работать нельзя!», «Korean Air — гордость Кореи, руководство Korean Air — позор компании!», «Чо — вон!» — такие лозунги в руках митингующих.

Таким образом флагман южнокорейской авиации, авиакомпания, которую заслуженно называют «визитной карточкой» Кореи, чьи стюардессы и бортпроводники славятся замечательным сервисом и привлекательной внешностью, — на все это в очередной раз брошена тень из-за скандального поведения руководства. Снова в обществе раздаются призывы лишить компанию названия «Korean», чтобы эти инциденты не ассоциировались со страной в целом.